Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı

Trump, yaptığı açıklamada Çin’e %35, Avrupa Birliği ülkelerine ise %20 ek vergi uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, ithal edilen tüm otomobillere %25, genel ithalat ürünlerine ise %10 ek gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. T

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