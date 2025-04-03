Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergilerine ilişkin açıklamaları, küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oldu. Euro ve altın fiyatları yükselişe geçerken, kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 1

Trump, yaptığı açıklamada Çin’e %35, Avrupa Birliği ülkelerine ise %20 ek vergi uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, ithal edilen tüm otomobillere %25, genel ithalat ürünlerine ise %10 ek gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. T

.

1 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 2

Trump’ın sert sözleri piyasalarda büyük yankı uyandırırken, Avrupa Birliği’ni hedef alarak, “Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü” ifadelerini kullandı.

2 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 3

Ek vergilere ilişkin detaylar şu şekilde açıklandı:

Çin: %34
Vietnam: %46
Japonya: %24
İngiltere: %10
Güney Kore: %25
Tayland: %36
İsviçre: %31
Tayvan: %32
Malezya: %24

3 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 4

Bu gelişmelerin ardından finansal piyasalarda sert hareketler görüldü. Kripto para piyasasında büyük kayıplar yaşanırken, euro hızla yükselişe geçti. Türkiye’de euro kuru 42 TL’yi aşarak rekor kırdı. 

4 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 5

Altın fiyatları da artış gösterirken, ons altın 3.167 dolardan 3.099 dolara geriledi.

5 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 6

İslam Memiş: “gerginlik artacak gibi görünüyor”

6 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 7

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel gelişmeleri değerlendirerek piyasalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, jeopolitik risklerin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığını belirtti.

7 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 8

Memiş’in piyasa değerlendirmesi şu şekilde:

8 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 9

Altın-gümüş rasyosu %3 artarak 95,25’e yükseldi.
Gümüş ons fiyatı %4 düşerek 32,54 dolara geriledi.
EUR/USD paritesi %2 artarak 1,1084 seviyesine çıktı.
Ons altın 3.167 dolardan 3.099 dolara geriledi.
Gram altın 3.926 TL’den 3.857 TL’ye düştü.

9 10
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı - Resim: 10

Memiş, yatırımcılara piyasaların oldukça dalgalı olduğuna dikkat çekerek temkinli olmaları konusunda uyardı

10 10
ekonomi Altın islam memiş