Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergilerine ilişkin açıklamaları, küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oldu. Euro ve altın fiyatları yükselişe geçerken, kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı.
Trump, yaptığı açıklamada Çin’e %35, Avrupa Birliği ülkelerine ise %20 ek vergi uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, ithal edilen tüm otomobillere %25, genel ithalat ürünlerine ise %10 ek gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. T
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Trump’ın sert sözleri piyasalarda büyük yankı uyandırırken, Avrupa Birliği’ni hedef alarak, “Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü” ifadelerini kullandı.
Ek vergilere ilişkin detaylar şu şekilde açıklandı:
Çin: %34
Vietnam: %46
Japonya: %24
İngiltere: %10
Güney Kore: %25
Tayland: %36
İsviçre: %31
Tayvan: %32
Malezya: %24
Bu gelişmelerin ardından finansal piyasalarda sert hareketler görüldü. Kripto para piyasasında büyük kayıplar yaşanırken, euro hızla yükselişe geçti. Türkiye’de euro kuru 42 TL’yi aşarak rekor kırdı.
Altın fiyatları da artış gösterirken, ons altın 3.167 dolardan 3.099 dolara geriledi.
İslam Memiş: “gerginlik artacak gibi görünüyor”
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel gelişmeleri değerlendirerek piyasalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, jeopolitik risklerin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığını belirtti.
Memiş’in piyasa değerlendirmesi şu şekilde:
Altın-gümüş rasyosu %3 artarak 95,25’e yükseldi.
Gümüş ons fiyatı %4 düşerek 32,54 dolara geriledi.
EUR/USD paritesi %2 artarak 1,1084 seviyesine çıktı.
Ons altın 3.167 dolardan 3.099 dolara geriledi.
Gram altın 3.926 TL’den 3.857 TL’ye düştü.
Memiş, yatırımcılara piyasaların oldukça dalgalı olduğuna dikkat çekerek temkinli olmaları konusunda uyardı