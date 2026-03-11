Altında bekle-gör süreci: Filiz Eryılmaz kritik seviyeleri açıkladı

Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son gelişmeleri ve yatırımcılara yönelik beklentilerini değerlendirdi. TGRT’ye konuşan Eryılmaz, Merkez Bankası’nın faiz kararında temkinli bir yaklaşım sergilemesini beklediğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin ekonomik dengeleri etkilediğini belirten Eryılmaz, faiz indirimi ihtimalinin zayıfladığını ifade etti. Eryılmaz şu değerlendirmeyi yaptı:

“Savaş makro ekonomik dengeleri değiştirdi. Yarın bir faiz indirimi beklemiyorum, Merkez Bankası pas geçecektir. Eğer savaş olmasaydı, Şubat ayı enflasyonuyla birlikte 100 baz puanlık indirim bile masada olurdu. Ancak petrol fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Bu yüzden Merkez’den şahin ve temkinli bir karar metni bekliyorum.”

BORSADA YÜKSELİŞ İÇİN JEOPOLİTİK RİSKLERİN BİTMESİ GEREKİYOR

Borsadaki yükseliş için jeopolitik risklerin azalmasının önemli olduğunu belirten Eryılmaz, yatırımcıların büyük ve riskli pozisyonlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

“Savaş biterse, tüm borsalarda olduğu gibi bizim borsamızda da 14.000 puan üzerine hızlı fiyatlamalar görebiliriz. Ancak şu an riskler devam ediyor. Yatırımcılar pozisyon alırken mutlaka kademeli ve kontrollü davranmalı, büyük risklerden kaçınmalı.”

ALTIN VE PETROL İLİŞKİSİ

Altın fiyatlarının beklenen sıçramayı yapamamasının nedenini petrol fiyatlarına bağlayan Eryılmaz, altın ile petrol arasında güçlü bir ilişki olduğunu söyledi.

“Petrol ile altın arasında neredeyse %100 negatif korelasyon var. Petrol yukarı gittikçe enflasyon artıyor, bu da merkez bankalarının faiz indirimini engelleyerek altın ve gümüşü baskılıyor.”

Gram altın ve ons altın için kritik seviyelere de dikkat çeken Eryılmaz, yatırımcıların kısa vadede temkinli davranması gerektiğini belirtti.

“BEKLE-GÖR SÜRECİ EN UYGUNUDUR.”

“Gram altın 7.400 TL, ons altın ise 1.790 dolar üzerinde tutunmayı görmeli. Altın-gümüş için şu an ‘ne satalım ne alalım’ yaklaşımı, yani bekle-gör süreci en uygunudur.”

Eryılmaz ayrıca barış haberlerinin petrol fiyatlarında düşüşe yol açabileceğini ve bunun altın piyasasında farklı yönlü etkiler yaratabileceğini ifade etti.