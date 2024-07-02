Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta döviz kurlarında geniş bant aralığında dalgalanmalar beklediğini belirtti.
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Editör: Yağmur Biçen
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Altın fiyatlarındaki yükselişlerin yatırımcıların dikkatini çektiğini ifade eden Memiş, gram altın bozdurmayı düşünenlerin acele etmemesi gerektiğini söyledi.
Piyasalardaki dalgalanmanın devam edeceğini ve yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.
Türkiye’nin gri listeye alınmasının anormal bir durum olduğunu belirten Memiş, bu durumun artık normalleştiğini ifade etti. Borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelişine dair büyük beklentiler olmadığını belirtti.
Memiş, doların 32,80 seviyesinde olduğunu ve uluslararası piyasalarda güçlendiğini, ancak önümüzdeki hafta dolar endeksinde bir gerileme beklediğini söyledi.