Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta döviz kurlarında geniş bant aralığında dalgalanmalar beklediğini belirtti.

# islam memiş # Altın
Editör: Yağmur Biçen
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Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar... - Resim: 1

Altın fiyatlarındaki yükselişlerin yatırımcıların dikkatini çektiğini ifade eden Memiş, gram altın bozdurmayı düşünenlerin acele etmemesi gerektiğini söyledi. 

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Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar... - Resim: 2

Piyasalardaki dalgalanmanın devam edeceğini ve yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

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Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar... - Resim: 3

Türkiye’nin gri listeye alınmasının anormal bir durum olduğunu belirten Memiş, bu durumun artık normalleştiğini ifade etti. Borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelişine dair büyük beklentiler olmadığını belirtti.

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Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar... - Resim: 4

Memiş, doların 32,80 seviyesinde olduğunu ve uluslararası piyasalarda güçlendiğini, ancak önümüzdeki hafta dolar endeksinde bir gerileme beklediğini söyledi.

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