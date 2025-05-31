Altında büyük sarsıntı yaklaşıyor! İslam Memiş rakamları verdi, yatırımcıyı uyardı

Haftanın en dikkat çeken gelişmesi, ons altının 3.270 dolara kadar gerilemesi oldu. Haber Global'e göre, bu düşüşün arkasında, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, Donald Trump döneminde uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili aldığı “yetki aşımı” kararı bulunuyor.