Altında büyük sarsıntı yaklaşıyor! İslam Memiş rakamları verdi, yatırımcıyı uyardı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik uyarı: “Son alım fırsatı” bu olabilir! Yılın ikinci yarısında ons ve gram altında rekor seviyeler bekleniyor.
Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken, altın yatırımcıları için dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları üzerindeki baskının geçici olduğunu belirterek yatırımcıları olası bir yükseliş dalgasına karşı uyardı. "Son alım fırsatı" ifadesini kullanan Memiş, gram ve ons altında tarih vererek rekor seviyeler öngördü.
Haftanın en dikkat çeken gelişmesi, ons altının 3.270 dolara kadar gerilemesi oldu. Haber Global'e göre, bu düşüşün arkasında, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, Donald Trump döneminde uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili aldığı “yetki aşımı” kararı bulunuyor.
Karar, piyasalarda güvenli liman talebini zayıflatırken, değerli metallerde satış baskısını artırdı.
GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE, FIRSAT KAPIDA MI?
Gram altın ise haftayı 4.100–4.200 TL aralığında yatay bir seyirle geçirdi. Serbest piyasada 4.145 TL seviyelerinde işlem gören gram altının yönünü, küresel piyasaların genel gidişatı belirliyor. Kapalıçarşı’da ise fiyatlar yine aynı bantta hareket ediyor.
MEMİŞ’TEN YATIRIMCIYA “SON ALIM FIRSATI” UYARISI
İslam Memiş, altındaki teknik düzeltmenin devam ettiğini ifade ederek, özellikle ons altında 3.180 - 3.150 - 3.050 dolar seviyelerini güçlü destek noktaları olarak tanımladı. 3.330 dolar ise kritik direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.
Memiş’e göre gram altında da 4.100 TL'nin altındaki rakamlar “alım fırsatı” olarak değerlendirilmeli. Uzman isim, yılın ikinci yarısında ons altının 3.500 dolar, gram altının ise 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.
Memiş’e göre, bu fiyatlar öncesinde yatırımcılara "son bir alım fırsatı" doğabilir.