Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar

Haftanın son işlem gününde altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ABD dolarının zirve seviyelerinden geri çekilmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle güç kazanan ons altın, 4.346 dolar bandına yükseldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 1

 Yurt içinde ise döviz kuru ve ons desteğiyle gram altın 6.800 TL eşiğinin üzerindeki güçlü seyrini koruyor. 18 Eylül Cuma sabahı itibarıyla kuyumcularda ve Kapalıçarşı serbest piyasasında çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yeniden güncellendi.

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 2

KÜRESEL PİYASALARDA ONS DESTEĞİ

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 3

Değerli metallerdeki son dalgalanmayı tetikleyen dış dinamikler:

Dolar endeksindeki gevşeme ve petrolde yaşanan yaklaşık yüzde 1’lik değer kaybı, ons altına alım desteği sağlayarak fiyatı yüzde 0,2 primle 4.346,65 dolar seviyesine taşıdı.
Merkez bankalarının sıkı para politikaları kâr satışlarını tetiklese de güvenli liman talebi altını tarihi zirvelerinde tutmaya devam ediyor.

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 4

18 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

Piyasaların açılışında serbest piyasada işlem gören ortalama fiyat listesi:

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 5

Gram Altın: Alış 6.832,69 TL | Satış 6.833,46 TL (Piyasa ortalaması: 6.870 TL)

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 6

Çeyrek Altın: Alış 10.821,00 TL | Satış 11.146,00 TL

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 7

Yarım Altın: Alış 21.649,00 TL | Satış 22.299,00 TL

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 8

Tam Altın: Alış 43.206,00 TL | Satış 44.430,00 TL

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 9

Cumhuriyet Altını: Satış 43.867,00 TL

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 10

22 Ayar Bilezik: Satış 6.455,00 TL

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Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar - Resim: 11

Ons Altın: 4.346,65 Dolar

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Gram çeyrek altın