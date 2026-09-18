Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar
Haftanın son işlem gününde altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ABD dolarının zirve seviyelerinden geri çekilmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle güç kazanan ons altın, 4.346 dolar bandına yükseldi.
Yurt içinde ise döviz kuru ve ons desteğiyle gram altın 6.800 TL eşiğinin üzerindeki güçlü seyrini koruyor. 18 Eylül Cuma sabahı itibarıyla kuyumcularda ve Kapalıçarşı serbest piyasasında çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yeniden güncellendi.
KÜRESEL PİYASALARDA ONS DESTEĞİ
Değerli metallerdeki son dalgalanmayı tetikleyen dış dinamikler:
Dolar endeksindeki gevşeme ve petrolde yaşanan yaklaşık yüzde 1’lik değer kaybı, ons altına alım desteği sağlayarak fiyatı yüzde 0,2 primle 4.346,65 dolar seviyesine taşıdı.
Merkez bankalarının sıkı para politikaları kâr satışlarını tetiklese de güvenli liman talebi altını tarihi zirvelerinde tutmaya devam ediyor.
18 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Piyasaların açılışında serbest piyasada işlem gören ortalama fiyat listesi:
Gram Altın: Alış 6.832,69 TL | Satış 6.833,46 TL (Piyasa ortalaması: 6.870 TL)
Çeyrek Altın: Alış 10.821,00 TL | Satış 11.146,00 TL
Yarım Altın: Alış 21.649,00 TL | Satış 22.299,00 TL
Tam Altın: Alış 43.206,00 TL | Satış 44.430,00 TL
Cumhuriyet Altını: Satış 43.867,00 TL
22 Ayar Bilezik: Satış 6.455,00 TL
Ons Altın: 4.346,65 Dolar