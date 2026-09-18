Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar

Yurt içinde ise döviz kuru ve ons desteğiyle gram altın 6.800 TL eşiğinin üzerindeki güçlü seyrini koruyor. 18 Eylül Cuma sabahı itibarıyla kuyumcularda ve Kapalıçarşı serbest piyasasında çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yeniden güncellendi.