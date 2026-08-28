Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 1

Rekor seviyelerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikaları ve kritik enflasyon verileri öncesinde ons altın 4 bin 575 dolar seviyesine doğru kâr satışı yaşarken, iç piyasada gram altın 7 bin 103 TL bandında dengelendi.

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 2

28 AĞUSTOS 2026 ANLIK VE GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 3

Gram Altın: Alış 7.102,38 TL | Satış 7.103,29 TL

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 4

Çeyrek Altın: Alış 11.450,00 TL | Satış 11.587,00 TL

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 5

Yarım Altın: Alış 22.936,00 TL | Satış 23.167,00 TL

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 6

Tam Altın: Alış 45.018,14 TL | Satış 45.903,26 TL

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 7

22 Ayar Bilezik: Alış 6.408,15 TL | Satış 6.456,34 TL

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 8

Ons Altın: 4.575 Dolar

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 9

KÜRESEL PİYASALAR VE FED BEKLENTİSİ BASKILIYOR

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 10

Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği ABD enflasyon rakamları ve Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin faiz yol haritası ons altın tarafında kâr realizasyonlarını beraberinde getirdi. Dolar kurundaki yatay-yukarı seyrin desteğiyle gram altın iç piyasada 7 bin 100 TL seviyesinin üzerindeki güçlü duruşunu korurken, kuyumcularda çeyrek altın 11 bin 587 TL'den alıcı buluyor.

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Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar - Resim: 11
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