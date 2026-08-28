Altında cuma sürprizi! Ons geriledi, gram ve çeyrekte yeni fiyatlar
Haftanın son işlem gününde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor.
Rekor seviyelerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikaları ve kritik enflasyon verileri öncesinde ons altın 4 bin 575 dolar seviyesine doğru kâr satışı yaşarken, iç piyasada gram altın 7 bin 103 TL bandında dengelendi.
28 AĞUSTOS 2026 ANLIK VE GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın: Alış 7.102,38 TL | Satış 7.103,29 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.450,00 TL | Satış 11.587,00 TL
Yarım Altın: Alış 22.936,00 TL | Satış 23.167,00 TL
Tam Altın: Alış 45.018,14 TL | Satış 45.903,26 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.408,15 TL | Satış 6.456,34 TL
Ons Altın: 4.575 Dolar
KÜRESEL PİYASALAR VE FED BEKLENTİSİ BASKILIYOR
Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği ABD enflasyon rakamları ve Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin faiz yol haritası ons altın tarafında kâr realizasyonlarını beraberinde getirdi. Dolar kurundaki yatay-yukarı seyrin desteğiyle gram altın iç piyasada 7 bin 100 TL seviyesinin üzerindeki güçlü duruşunu korurken, kuyumcularda çeyrek altın 11 bin 587 TL'den alıcı buluyor.