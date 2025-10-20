Altında dengeler değişti! Fiyatlar geriledi, işlem hacmi 9 milyarı geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altın fiyatları haftanın ilk gününde hafif düşüş yaşadı.

Günün açılışında 6 milyon 205 bin lira seviyesinden işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün boyunca 6 milyon 114 bin lira ile 6 milyon 225 bin lira aralığında hareket etti.

Günün sonunda altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 oranında düşüşle 6 milyon 195 bin lira seviyesinde kapandı. Cuma günü kapanış fiyatı 6 milyon 205 bin lira olmuştu.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Altın piyasasında işlem hacmi ve miktarı da dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Günün sonunda KMKTP’de altın işlem hacmi 9 milyar 11 milyon 235 bin 388 lira 52 kuruş, işlem miktarı ise 1.523,49 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 10 milyar 697 milyon 773 bin 432 lira 36 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Borsa İstanbul verilerine göre, gün içinde altın piyasasında en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla şu şekilde oldu:

Yapı ve Kredi Bankası

Uğuras Kıymetli Madenler

Vakıf Katılım Bankası

NMGlobal Kıymetli Madenler

Dünya Katılım Bankası