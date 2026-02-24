Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek
Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmayı değerlendiren İslam Memiş, ons ve gram altın için yıl sonu hedefini açıkladı. Yatırımcıyı iki kritik hata konusunda uyaran Memiş, piyasadaki manipülasyon vurgusuyla dikkat çekti.
Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketleri değerlendiren İslam Memiş, katıldığı televizyon programında piyasadaki dalgalanmanın bilinçli olduğunu söyledi:
“Altın fiyatları geçen hafta düşüyordu, bu hafta yükseliyor. Önümüzdeki hafta tekrar düşer, ondan sonra tekrar yükselir. Bu piyasada istikrarı bilerek bile isteğiyle bozuyorlar.”
Geçen haftaki sert geri çekilmenin nedenine ilişkin konuşan Memiş, ABD-İRAN gerilimine dikkat çekti:
“Geçen hafta Amerika-İran arasında bir anlaşma haberi geldi yaygarası ile birlikte. Altın tarafında gümüş fiyatlarında sert düşüşler vardı.”
Dalgalı seyrin devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Memiş, hem küresel gelişmeleri hem de fiyat seviyelerini paylaştı:
“Yılın bitmesine 10 ay var ve yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmaları, bu manipülasyon piyasasını görmeye devam edeceğiz. Hem Trump'ın yetkilerinin sınırlanması, hem jeopolitik gerilimin tırmanması, hem Çin piyasalarının bu hafta tekrar açılıyor olması altın ve gümüş fiyatlarında tekrar yükselişe neden oldu.
“4850 dolara kadar gerilemişti ons altın. Şu anda 5135 dolar. Gram altın tarafında da 7260 liraya kadar bir gerileme vardı geçen hafta. Şu anda 7475 lira seviyesinde.”
Uzun vadeli yatırımcılar için net mesaj veren Memiş, yıl sonu beklentisini açıkladı:
“Ya biz yatırımcılarla genelde bu yılın manipülasyon piyasası ve manipülasyon yılı olduğunu sık sık ifade ettiğimiz gibi uzun vadeli trende odaklanın. Asıl hikaye uzun vadeli trendde.”
“Yıl sonuna kadar yine biz onsaltın tarafında hedefimiz 6000 dolar bu yılın ilk yarısına kadar. Yine gram altın tarafında 5 haneli rakam yani 10.000'li rakamlar. Dolayısıyla uzun vadeye odaklanan yatırımcılarda bir problem yok.”
Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları ise açık şekilde uyardı:
“Ama kısa vadeli alacağım, satacağım, para kazanacağım hayalinde olanlar veya kaldıraçlı işlem yapanlar, kredili işlemler yapanlar batacak.”