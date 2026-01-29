Altında düşüş beklediğimizden de yakın: İslam Memiş tarih verdi!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğin sadece fiyat artışlarından ibaret olmadığını belirterek yatırımcıları uyardı. Memiş, özellikle Şubat ayı içerisinde teknik düzeltmelerin yaşanacağını ve altın fiyatlarında düşüşler görüleceğini ifade etti.

"BİR EMTİA SAVAŞI BAŞLADI"

Küresel ölçekte yeni bir döneme girildiğini savunan Memiş, piyasaların bilinçli bir yönlendirme altında olduğunu iddia etti. Süreci "Emtia savaşı" olarak nitelendiren uzman, şu ifadeleri kullandı:

“Bir emtia savaşı başladı. Bir değişim sürecindeyiz. Amerika altın, Çin gümüş, bakır tarafında bu savaşı başlattı. Fiyatlar bilerek ve isteyerek manipüle ediliyor. 2026 yılının bir manipülasyon yılı olacağına dair daha önce uyarılarım vardı. Daha ilk aylarda bu süreç başlatıldı ve devam ettiriliyor”

BÜYÜK RESET

İslam Memiş, Amerika, Çin ve Rusya'nın yeni dünya düzeni hedefleri doğrultusunda takvimi öne çektiğini öne sürdü. 2030 yılı için planlanan sürecin 2027’ye çekildiğini belirten Memiş, dijital para sistemlerine geçişin hızlanacağını şu sözlerle dile getirdi:

“Amerika, Çin ve Rusya yeni dünya düzenini hızlandırmaya çalışıyor. Plan 2030’du, artık 2027’ye çekildi. Büyük reset süreci hızlandı. Bununla birlikte dijital paralara geçiş de hızlandırılmak isteniyor. Kağıt paranın yerini dijital para sistemleri alacak.”

"ŞUBAT AYINDA MUTLAKA SERT DÜŞÜŞLER OLACAK"

Yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade yıllık planlama yapması gerektiğini hatırlatan Memiş, Şubat ayına dair beklentisini net bir şekilde paylaştı:

“Düşüşleri bir ilave olarak değerlendireceksin. Mesela şubat ayında mutlaka sert düşüşler olacaktır. Teknik düzeltmeler olacaktır. Belki bir hafta sonra, belki iki hafta sonra, belki bir ay sonra mutlaka sert düşüşler olacaktır.”

"10 BİNLİ RAKAMLAR SÜRPRİZ DEĞİL"

Gram altın fiyatlarında daha önce dile getirdiği 2026 öngörülerini güncelleyen Memiş, 5 haneli rakamların artık kaçınılmaz olduğunu savundu:

“Bunu ya ilave olarak değerlendirmen lazım ya da bir alım fırsatı olarak görmen lazım. Ama sonuç itibariyle yıllık bazda bir planlama yapman lazım. Haziran ayında 8.000'li rakamları beklerken yıl bitmeden 8.000 TL seviyesi bugün gram altın TL fiyatında görüldü. Eğer önemli bir gelişme olursa, bir savaş riski yaşanırsa bu sefer gram altın TL fiyatında 2026 yılında 5 haneli rakamlar ilk kez görülebilir uyarım vardı. Artık bugün diyebiliyorum ki 2026 yılında 10.000’li rakamlar artık sürpriz olmayacak.”