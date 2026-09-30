Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yeni işlem gününe düşüşle başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 1

Petrol fiyatlarının gerilemesi ve küresel piyasalardaki enflasyon endişeleri sarı metal üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasa ile Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamları yakından takip ediyor.

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 2

KÜRESEL PİYASALARDA ONS ALTIN VE FED ETKİSİ

Küresel ekonomilerde jeopolitik belirsizlikler ve FED'in faiz politikalarına yönelik beklentiler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Güne ons altın 4.178 dolar seviyesinden başlarken, iç piyasada gram altın 6.576 TL'den açılış yaptı.

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 3

GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

30 Eylül 2026 Çarşamba gününün ilk işlem saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde yansıdı:

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 4

Gram altın: Alış 6.581,46 TL, Satış 6.582,36 TL (Serbest piyasa satış: 6.577,50 TL)

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 5

Çeyrek altın: Alış 10.728,00 TL, Satış 10.802,00 TL (Satış: 10.794,00 TL)

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 21.582,00 TL

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 42.832,79 TL

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 8

Cumhuriyet altını: Alış 42.782,00 TL, Satış 43.068,00 TL (Satış: 43.038,00 TL)

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 107.410,46 TL

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Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? - Resim: 10

Ons altın: Alış 4.181,29 Dolar, Satış 4.181,77 Dolar (Satış: 4.174,60 Dolar)

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Altın gram altın