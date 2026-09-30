Altında düşüş dalgası! 30 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yeni işlem gününe düşüşle başladı.
Petrol fiyatlarının gerilemesi ve küresel piyasalardaki enflasyon endişeleri sarı metal üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasa ile Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamları yakından takip ediyor.
KÜRESEL PİYASALARDA ONS ALTIN VE FED ETKİSİ
Küresel ekonomilerde jeopolitik belirsizlikler ve FED'in faiz politikalarına yönelik beklentiler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Güne ons altın 4.178 dolar seviyesinden başlarken, iç piyasada gram altın 6.576 TL'den açılış yaptı.
GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
30 Eylül 2026 Çarşamba gününün ilk işlem saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde yansıdı:
Gram altın: Alış 6.581,46 TL, Satış 6.582,36 TL (Serbest piyasa satış: 6.577,50 TL)
Çeyrek altın: Alış 10.728,00 TL, Satış 10.802,00 TL (Satış: 10.794,00 TL)
Yarım altın satış fiyatı: 21.582,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.832,79 TL
Cumhuriyet altını: Alış 42.782,00 TL, Satış 43.068,00 TL (Satış: 43.038,00 TL)
Gremse altın satış fiyatı: 107.410,46 TL
Ons altın: Alış 4.181,29 Dolar, Satış 4.181,77 Dolar (Satış: 4.174,60 Dolar)