Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

1 Ekim 2026 Perşembe günü altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 1

1 Ekim 2026 Perşembe günü altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi ons altın üzerinde baskı oluştururken, yurt içinde yatırımcılar gram ve çeyrek altındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 2

ONS ALTIN VE DÜŞÜŞÜN ARKA PLANI
Geçtiğimiz günlerde yaşanan sert kayıpların ardından ons altın 4.150 - 4.200 dolar bandında dengelenme çabası gösteriyor. Uzmanlar, altındaki son dönemdeki geri çekilmelerin temel nedenleri olarak şunları öne çıkarıyor:

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 3

Tahvil Getirilerindeki Yükseliş: ABD tahvil faizlerindeki artış, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor.
Fed Beklentileri ve Dolar: Güçlenen dolar endeksi ve Fed'in izleyeceği sıkı para politikası adımlarına yönelik fiyatlamalar değerli metal üzerinde satış baskısı yaratıyor.
Kısa Vadeli Görünüm: Altının kısa vadeli yönünde küresel ekonomik veriler, dolar/TL kurundaki hareketler ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olmayı sürdürecek.

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 4

1 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI (ALIŞ - SATIŞ)
Piyasaların açılış saatleri itibarıyla türlerine göre güncel altın satış rakamları şu şekildedir:

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 5

Gram Altın: Alış 6.604,96 TL | Satış 6.605,59 TL

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 6

Ons Altın: Alış 4.200,15 USD | Satış 4.200,88 USD

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 7

Çeyrek Altın: Alış 10.569,83 TL | Satış 10.804,95 TL

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 8

Yarım Altın: Alış 21.078,07 TL | Satış 21.609,61 TL

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 9

Tam Altın: Alış 43.206,00 TL | Satış 43.719,00 TL

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 10

Cumhuriyet Altını: Alış 42.278,53 TL | Satış 43.077,82 TL

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 11

Ata Altın: Alış 44.322,12 TL | Satış 45.439,10 TL

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Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 12

22 Ayar Bilezik Gramı: Alış 6.046,80 TL | Satış 6.286,90 TL

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