Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

1 Ekim 2026 Perşembe günü altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi ons altın üzerinde baskı oluştururken, yurt içinde yatırımcılar gram ve çeyrek altındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.