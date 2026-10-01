Altında düşüş sürecek mi? 1 Ekim 2026 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
1 Ekim 2026 Perşembe günü altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor.
1 Ekim 2026 Perşembe günü altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi ons altın üzerinde baskı oluştururken, yurt içinde yatırımcılar gram ve çeyrek altındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.
ONS ALTIN VE DÜŞÜŞÜN ARKA PLANI
Geçtiğimiz günlerde yaşanan sert kayıpların ardından ons altın 4.150 - 4.200 dolar bandında dengelenme çabası gösteriyor. Uzmanlar, altındaki son dönemdeki geri çekilmelerin temel nedenleri olarak şunları öne çıkarıyor:
Tahvil Getirilerindeki Yükseliş: ABD tahvil faizlerindeki artış, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor.
Fed Beklentileri ve Dolar: Güçlenen dolar endeksi ve Fed'in izleyeceği sıkı para politikası adımlarına yönelik fiyatlamalar değerli metal üzerinde satış baskısı yaratıyor.
Kısa Vadeli Görünüm: Altının kısa vadeli yönünde küresel ekonomik veriler, dolar/TL kurundaki hareketler ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olmayı sürdürecek.
1 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI (ALIŞ - SATIŞ)
Piyasaların açılış saatleri itibarıyla türlerine göre güncel altın satış rakamları şu şekildedir:
Gram Altın: Alış 6.604,96 TL | Satış 6.605,59 TL
Ons Altın: Alış 4.200,15 USD | Satış 4.200,88 USD
Çeyrek Altın: Alış 10.569,83 TL | Satış 10.804,95 TL
Yarım Altın: Alış 21.078,07 TL | Satış 21.609,61 TL
Tam Altın: Alış 43.206,00 TL | Satış 43.719,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 42.278,53 TL | Satış 43.077,82 TL
Ata Altın: Alış 44.322,12 TL | Satış 45.439,10 TL
22 Ayar Bilezik Gramı: Alış 6.046,80 TL | Satış 6.286,90 TL