Altında "Grönland" etkisi! 22 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalardaki sert düşüşün arkasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump’ın açıklamaları etkili oldu. Trump, uzun süredir gündemi meşgul eden Grönland konusunda NATO ile bir çerçeve mutabakatına ulaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeye ek olarak, 8 Avrupa ülkesi için daha önce planlanan ek vergileri geri çektiğini açıklaması piyasalarda tansiyonu düşürdü.