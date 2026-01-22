Altında "Grönland" etkisi! 22 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Rekor seviyeleri test eden altın piyasasında rüzgar bir anda tersine döndü. ABD Başkanı Trump’ın gece yarısı yaptığı kritik açıklama ve Avrupa'ya yönelik vergi kararı sonrası ibre aşağı yönelirken, yatırımcılar yeni güne düşüşle başladı.
Altın piyasasında gözler 22 Ocak 2026 Perşembe gününe çevrildi. Bir önceki işlem gününde tarihi zirveleri test eden altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geri çekildi. Piyasalardan alınan son verilere göre gram altın güne 6.660 TL, ons altın ise 4.790 dolar seviyesinden başladı.
Piyasalardaki sert düşüşün arkasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump’ın açıklamaları etkili oldu. Trump, uzun süredir gündemi meşgul eden Grönland konusunda NATO ile bir çerçeve mutabakatına ulaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeye ek olarak, 8 Avrupa ülkesi için daha önce planlanan ek vergileri geri çektiğini açıklaması piyasalarda tansiyonu düşürdü.
Trump'ın açıklamalarıyla birlikte küresel piyasalarda “Grönland iyimserliği” hakim oldu. Risk alma eğiliminin güçlenmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli limanlardan çıkarak daha riskli varlıklara yöneldi. Bu atmosferde hisse senetleri ve kripto varlıklarda yükselişler öne çıkarken, altın fiyatlarında baskı oluştu.
İç ve dış piyasadaki bu hareketlilik sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar sabahın ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt aramaya başladı.
İşte 22 Ocak 2026 Perşembe güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 6.677,24 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.199,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.399,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 44.949,02 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.626,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 112.717,26 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.798,78 dolar