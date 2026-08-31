Altında haftanın ilk gününde şok düşüş! 31 Ağustos 2026 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL'ye geriledi?

Hafta başında 4 bin 696 dolara kadar tırmanarak 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini gören ons altın, güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle 4 bin 424 dolar seviyesine kadar gerileyerek üç haftalık yükseliş serisini sonlandırdı. Küresel piyasalardaki bu kâr satışları iç piyasaya da yansırken, Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın 6 bin 867 TL seviyelerinden işlem görüyor.