Altında haftanın ilk gününde şok düşüş! 31 Ağustos 2026 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL'ye geriledi?
Haftanın ilk işlem gününde değerli metallerde sert satış baskısı dikkat çekiyor.
Hafta başında 4 bin 696 dolara kadar tırmanarak 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini gören ons altın, güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle 4 bin 424 dolar seviyesine kadar gerileyerek üç haftalık yükseliş serisini sonlandırdı. Küresel piyasalardaki bu kâr satışları iç piyasaya da yansırken, Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın 6 bin 867 TL seviyelerinden işlem görüyor.
31 AĞUSTOS 2026 ANLIK VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın: Alış 6.866,77 TL | Satış 6.867,67 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.021,00 TL | Satış 11.195,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 43.847,00 TL | Satış 44.606,00 TL
Kapalıçarşı Gram Altın: Alış 6.748,00 TL | Satış 6.862,00 TL
Ons Altın: Alış 4.424,10 Dolar | Satış 4.424,63 Dolar
FON GİRİŞLERİNE RAĞMEN SATIŞ BASKISI HÂKİM
26 Ağustos'ta sona eren haftada altın ve kıymetli metal fonlarına 4,21 milyar dolarlık son 6 ayın en yüksek net girişi gerçekleşmesine rağmen, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ve tahvil getirilerindeki yükseliş satışları tetikledi.
Tamamlanan haftada paladyum yüzde 5,3 prim yaparken; ons bazında gümüş yüzde 3,8, altın yüzde 3,2 ve platin yüzde 3,0 değer kaybetti.