Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı

Altın fiyatları, küresel ticaret politikalarındaki sert değişikliklerin etkisiyle haftaya hızlı bir düşüşle başladı. ABD’nin yeni yönetimi, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin’den ithal edilen ürünlere ise yüzde 10 oranında ek gümrük tarifesi uygulamaya koydu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 1

ABD’nin ticaret hamleleri, doların küresel para birimleri karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kazanmasına neden olurken, altın fiyatlarında hızlı bir gerileme yaşandı.

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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 2

Haber Global'e göre, özellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talep azalırken, yatırımcılar dolar ve ABD tahvillerine yönelmeye başladı.

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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 3

Ekonomistler, altındaki düşüş trendinin sürebileceği ancak piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanma yaşanabileceğini belirtiyor.

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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 4

İşte 3 Şubat 2025 güncel altın fiyatları...

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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 5

Gram altın 3,210 TL

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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 6

Çeyrek altın 5,220 TL

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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 7

Yarım altın 10.440 TL

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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 8

Cumhuriyet altını 21,330 TL

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Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı - Resim: 9

ONS altın 2,782 dolar

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Altın