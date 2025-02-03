Altında hızlı düşüş! ABD'nin yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları sarstı
Altın fiyatları, küresel ticaret politikalarındaki sert değişikliklerin etkisiyle haftaya hızlı bir düşüşle başladı. ABD’nin yeni yönetimi, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin’den ithal edilen ürünlere ise yüzde 10 oranında ek gümrük tarifesi uygulamaya koydu.
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ABD’nin ticaret hamleleri, doların küresel para birimleri karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kazanmasına neden olurken, altın fiyatlarında hızlı bir gerileme yaşandı.
Haber Global'e göre, özellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talep azalırken, yatırımcılar dolar ve ABD tahvillerine yönelmeye başladı.
Ekonomistler, altındaki düşüş trendinin sürebileceği ancak piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanma yaşanabileceğini belirtiyor.
İşte 3 Şubat 2025 güncel altın fiyatları...
Gram altın 3,210 TL
Çeyrek altın 5,220 TL
Yarım altın 10.440 TL
Cumhuriyet altını 21,330 TL
ONS altın 2,782 dolar