Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı

"2026 Yılı Fiyata Değil Miktara Odaklanma, Toplama Yılıdır"

Mevcut piyasa hareketlerini "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmayacağının altını çizdi. Ons altın için 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4.580 doların ise direnç seviyesi konumunda olduğunu vurgulayan Memiş, 2026 yılı için miktar odaklı net bir strateji önerdi:

"Altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır, bunlar savaş manipülasyonudur, bunlar her zaman olacak şeyler değildir. O yüzden 2026 genel itibariyle toplama yılı: Al, topla; al, topla kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz. 2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir."