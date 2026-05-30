Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı
Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltabilecek diplomatik bir ateşkes anlaşmasına varılacağına yönelik beklentiler, son dönemde baskı altında olan altın fiyatlarına adeta "ateşkes dopingi" etkisi yaptı.
Yaşanan bu jeopolitik hareketlilik ve dipten gelen güçlü tepki alımlarıyla uluslararası piyasada ons altın yeniden 4.539 Dolar seviyesine kadar tırmanırken, bu yükseliş iç piyasadaki anlık ve canlı altın fiyatlarını da doğrudan yukarı taşıdı. Çeyrek altın kritik 11 Bin TL eşiğini aşarak piyasada yeni bir dönem başlattı.
İşte serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da şekillenen en son, güncel ve canlı altın fiyatları listesi:
Gram Altın Ne Kadar?
Alış: 6.686,84 TL
Satış: 6.687,67 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
Alış: 10.883,00 TL
Satış: 11.138,00 TL
Yarım Altın Ne Kadar?
Alış: 21.767,00 TL
Satış: 22.255,00 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 43.420,00 TL
Satış: 44.402,00 TL
İslam Memiş'ten Düğün Yapacaklara ve Borcu Olanlara "Çifte Bayram" Müjdesi
Piyasalardaki bu sıcak hareketliliğin ardından Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısı, borçlular ve düğün yapacaklar için kritik uyarı ve tavsiyelerde bulundu. ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla yaşanan sert düşüşlerin ardından gelen bu dönemin geçici bir fırsat olduğunu belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler. O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler."
"2026 Yılı Fiyata Değil Miktara Odaklanma, Toplama Yılıdır"
Mevcut piyasa hareketlerini "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmayacağının altını çizdi. Ons altın için 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4.580 doların ise direnç seviyesi konumunda olduğunu vurgulayan Memiş, 2026 yılı için miktar odaklı net bir strateji önerdi:
"Altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır, bunlar savaş manipülasyonudur, bunlar her zaman olacak şeyler değildir. O yüzden 2026 genel itibariyle toplama yılı: Al, topla; al, topla kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz. 2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir."