Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltabilecek diplomatik bir ateşkes anlaşmasına varılacağına yönelik beklentiler, son dönemde baskı altında olan altın fiyatlarına adeta "ateşkes dopingi" etkisi yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 1

 Yaşanan bu jeopolitik hareketlilik ve dipten gelen güçlü tepki alımlarıyla uluslararası piyasada ons altın yeniden 4.539 Dolar seviyesine kadar tırmanırken, bu yükseliş iç piyasadaki anlık ve canlı altın fiyatlarını da doğrudan yukarı taşıdı. Çeyrek altın kritik 11 Bin TL eşiğini aşarak piyasada yeni bir dönem başlattı.

1 9
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 2

İşte serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da şekillenen en son, güncel ve canlı altın fiyatları listesi:

2 9
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 3

Gram Altın Ne Kadar?

Alış: 6.686,84 TL
Satış: 6.687,67 TL

3 9
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 4

Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Alış: 10.883,00 TL
Satış: 11.138,00 TL

4 9
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 5

Yarım Altın Ne Kadar?

Alış: 21.767,00 TL
Satış: 22.255,00 TL

5 9
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 6

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 43.420,00 TL
Satış: 44.402,00 TL

6 9
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 7

İslam Memiş'ten Düğün Yapacaklara ve Borcu Olanlara "Çifte Bayram" Müjdesi
Piyasalardaki bu sıcak hareketliliğin ardından Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısı, borçlular ve düğün yapacaklar için kritik uyarı ve tavsiyelerde bulundu. ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla yaşanan sert düşüşlerin ardından gelen bu dönemin geçici bir fırsat olduğunu belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

7 9
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 8

"Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler. O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler."

8 9
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı - Resim: 9

"2026 Yılı Fiyata Değil Miktara Odaklanma, Toplama Yılıdır"

Mevcut piyasa hareketlerini "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmayacağının altını çizdi. Ons altın için 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4.580 doların ise direnç seviyesi konumunda olduğunu vurgulayan Memiş, 2026 yılı için miktar odaklı net bir strateji önerdi:

"Altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır, bunlar savaş manipülasyonudur, bunlar her zaman olacak şeyler değildir. O yüzden 2026 genel itibariyle toplama yılı: Al, topla; al, topla kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz. 2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir."

9 9
Altın gram altın