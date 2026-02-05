Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...

ABD ve Çin arasındaki gelişmeler ve küresel piyasalardaki veri akışı, güvenli liman olarak görülen altında rüzgarı tersine çevirdi; ibrenin aşağı yönelmesiyle birlikte yatırımcılar güncel rakamları araştırmaya başladı. İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 1

Altın piyasaları, 5 Şubat 2026 Perşembe gününe satıcılı bir seyirle başladı. Yatırımcıların ve altın borcu olanların yakından takip ettiği piyasalarda, sabah saat 07.05 itibarıyla gram altın 6.815 TL seviyelerinden işlem gördü.

1 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 2

Ons altın ise güne 4.835 dolar seviyesinden başlarken, ilk işlemlerde kayıpların yüzde 2’nin üzerine çıktığı görüldü.

2 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 3

Değerli metaller üzerindeki baskının temelinde dört ana faktör yatıyor. Dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek noktasına tırmanması, altının cazibesini zayıflattı. Ayrıca ABD ile Çin liderleri arasında gerçekleştirilen ve "yapıcı" olarak nitelendirilen görüşme, küresel risk algısını bir miktar yatıştırdı.

3 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 4

Beklentilerin üzerinde gelen ABD makro verileri, Amerikan ekonomisinin gücüne işaret ederek faiz politikalarına dair beklentileri şekillendirirken, borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan milyar dolarlık çıkışlar da düşüşü hızlandıran etkenler arasında yer aldı.

4 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 5

İç ve dış piyasadaki bu hareketlilik sonrası vatandaşlar "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

5 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 6

5 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde oluşan güncel satış fiyatları tablosu şöyle şekillendi:

6 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 7

Gram altın: 6.815,22 TL

7 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 8

Çeyrek altın: 12.141,00 TL

8 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 9

Yarım altın: 24.283,00 TL

9 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 10

Tam altın: 49.087,54 TL

10 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 11

Cumhuriyet altını: 48.418,00 TL

11 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 12

Gremse altın: 123.095,29 TL

12 13
Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları... - Resim: 13

Ons altın: 4.878,07 dolar

13 13
altın fiyatları çeyrek altın gram altın Cumhuriyet altını