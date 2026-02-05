Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...

Değerli metaller üzerindeki baskının temelinde dört ana faktör yatıyor. Dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek noktasına tırmanması, altının cazibesini zayıflattı. Ayrıca ABD ile Çin liderleri arasında gerçekleştirilen ve "yapıcı" olarak nitelendirilen görüşme, küresel risk algısını bir miktar yatıştırdı.