Altında ibre aşağı döndü! İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...
ABD ve Çin arasındaki gelişmeler ve küresel piyasalardaki veri akışı, güvenli liman olarak görülen altında rüzgarı tersine çevirdi; ibrenin aşağı yönelmesiyle birlikte yatırımcılar güncel rakamları araştırmaya başladı. İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...
Altın piyasaları, 5 Şubat 2026 Perşembe gününe satıcılı bir seyirle başladı. Yatırımcıların ve altın borcu olanların yakından takip ettiği piyasalarda, sabah saat 07.05 itibarıyla gram altın 6.815 TL seviyelerinden işlem gördü.
Ons altın ise güne 4.835 dolar seviyesinden başlarken, ilk işlemlerde kayıpların yüzde 2’nin üzerine çıktığı görüldü.
Değerli metaller üzerindeki baskının temelinde dört ana faktör yatıyor. Dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek noktasına tırmanması, altının cazibesini zayıflattı. Ayrıca ABD ile Çin liderleri arasında gerçekleştirilen ve "yapıcı" olarak nitelendirilen görüşme, küresel risk algısını bir miktar yatıştırdı.
Beklentilerin üzerinde gelen ABD makro verileri, Amerikan ekonomisinin gücüne işaret ederek faiz politikalarına dair beklentileri şekillendirirken, borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan milyar dolarlık çıkışlar da düşüşü hızlandıran etkenler arasında yer aldı.
İç ve dış piyasadaki bu hareketlilik sonrası vatandaşlar "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
5 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde oluşan güncel satış fiyatları tablosu şöyle şekillendi:
Gram altın: 6.815,22 TL
Çeyrek altın: 12.141,00 TL
Yarım altın: 24.283,00 TL
Tam altın: 49.087,54 TL
Cumhuriyet altını: 48.418,00 TL
Gremse altın: 123.095,29 TL
Ons altın: 4.878,07 dolar