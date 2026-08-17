Altında ibre tersine döndü! Dev Bankadan kritik tahmin

Yıl içinde gram altında 7 bin 811 TL, ons altında ise 5 bin 595 dolar ile tüm zamanların rekorları kırılmış; ardından jeopolitik gelişmeler ve kâr satışlarıyla birlikte gram altın 6 bin liranın, ons altın ise 4 bin doların altına kadar çekilmişti. Yaşanan dip seviyelerin ardından piyasada alımların yeniden güç kazandığı görüldü.