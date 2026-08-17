Altında ibre tersine döndü! Dev Bankadan kritik tahmin
Zirve seviyelerin ardından yaşanan sert düzeltme hareketini geride bırakan altın fiyatları yeniden hareketlendi.
Gram altın serbest piyasada 6 bin 800 TL sınırını test ederken, ons altın 4 bin 400 doların üzerine tırmandı. İsviçre merkezli küresel bankacılık devi UBS ise yayımladığı analizde orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu belirterek, 2027 yılı için 5 bin dolar hedefine işaret etti.
REKOR SONRASI GELEN DÜZELTME YERİNİ TOPARLANMAYA BIRAKTI
Yıl içinde gram altında 7 bin 811 TL, ons altında ise 5 bin 595 dolar ile tüm zamanların rekorları kırılmış; ardından jeopolitik gelişmeler ve kâr satışlarıyla birlikte gram altın 6 bin liranın, ons altın ise 4 bin doların altına kadar çekilmişti. Yaşanan dip seviyelerin ardından piyasada alımların yeniden güç kazandığı görüldü.
UBS'TEN "4 BİN DOLAR SEVİYESİ ALIM FIRSATIDIR" ÇIKIŞI
Piyasadaki dalgalanmaları değerlendiren UBS stratejistleri, ons altının 4 bin dolar ve altına doğru yapacağı olası geri çekilmelerin yapısal trendi bozmayacağını, aksine yatırımcılar için stratejik bir alım fırsatı sunduğunu vurguladı.
Bankanın projeksiyonuna göre ons altın, 2027 yılının ilk yarısında 5 bin dolar seviyesine ulaşacak.
UBS'İN YÜKSELİŞ TEZİNDEKİ 3 TEMEL DAYANAK
Dev banka, altın fiyatlarını orta ve uzun vadede yukarı taşıyacak 3 temel makro unsuru şu şekilde sıraladı:
Düşen Reel Faizler: Enflasyonun kademeli yavaşlamasıyla birlikte faiz oranlarında beklenen gevşeme döngüsü, faiz getirisi olmayan altının elde tutma maliyetini azaltacak.
Dolarda Değer Kaybı Beklentisi: ABD'nin mali ve dış açıklarının orta vadede dolar endeksini zayıflatması altın talebini destekleyecek.
Merkez Bankalarının Güçlü Talebi: Küresel merkez bankaları başta olmak üzere resmi kurumların rezerv çeşitlendirme amaçlı fiziki altın alımlarının kesintisiz sürmesi.