Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı! İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları
Küresel gelişmelerin etkisiyle altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar güncel fiyatları yakından izliyor. İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları
Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ile yatırımcılar, piyasalardaki son gelişmeler doğrultusunda güncel altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor.
“Çeyrek altın bugün ne kadar?”, “Yarım altın kaç lira oldu?” ve “Gram altın fiyatı hangi seviyede?” soruları 18 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
GRAM ALTIN ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR
Gram altın, güne 5.955 TL seviyesinden başlarken, fiyatların 5.975 TL ile görülen tepe noktasına oldukça yaklaştığı dikkat çekiyor. Piyasalardaki bu seyir, altına olan ilginin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor.
İşte 18 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu…
Gram altın satış fiyatı: 5.953,11 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.825,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.645,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.180,02 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.108,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 98.250,52 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.333,46 dolar