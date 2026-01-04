Altında ibre yukarı döndü! 4 Ocak 2026 Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları
"Altın fiyatlarında sert düşüşün ardından ibre yukarı döndü! 4 Ocak Pazar günü gram altın ve çeyrek altın fiyatları yükselişle açıldı. İşte piyasalardaki son durum ve güncel altın rakamları...
Altın piyasalarında hafta sonu da hareketlilik sürüyor. Sert yükselişin ardından yaşanan ani geri çekilme sonrası fiyatlar, 4 Ocak Pazar gününe yeniden yükselişle başladı. Yatırımcılar gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki son durumu yakından izliyor. İşte 4 Ocak Pazar 2026 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 5.991,09 TL
Satış fiyatı: 5.991,88 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış fiyatı: 10.253,00 TL
Satış fiyatı: 10.365,00 TL
YARIM ALTIN
Alış fiyatı: 20.506,00 TL
Satış fiyatı: 20.736,00 TL
TAM ALTIN
Alış fiyatı: 40.393,11 TL
Satış fiyatı: 41.197,85 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış fiyatı: 40.885,00 TL
Satış fiyatı: 41.283,00 TL
ONS ALTIN
Alış fiyatı: 4.330,78 Dolar
Satış fiyatı: 4.331,34 Dolar