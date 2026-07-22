Altında iki haftanın zirvesi! 22 Temmuz 2026 Çeyrek, Yarım ve Gram Altın bugün kaç TL oldu?
Altın alım satımı yapacaklar, vatandaşlar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.
Altın fiyatları, Çarşamba günü teknik alımların etkisiyle yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar, gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısından faiz politikasının geleceğine yönelik sinyaller beklerken, yatırımcılar jeopolitik gelişmeleri ve süregelen çatışmaları da yakından takip ediyor. İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde çeyrek, ons, gram, yarım, tam, Cumhuriyet ve gremse altın güncel satış fiyatları...
GRAM VE ONS ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Güne yükseliş ivmesiyle başlayan gram altın 6.275 TL seviyesinden, ons altın ise 4.131 dolar seviyesinden güne merhaba dedi. Piyasalardaki teknik alımlar ve küresel gelişmelerle birlikte şekillenen satış fiyatı tablosu netleşti.
22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış fiyatları şu şekildedir:
Gram altın satış fiyatı: 6.275,51 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.271,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.555,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.075,55 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.915,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.496,21 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.131,94 dolar