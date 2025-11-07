Altında inat etmeyin: İslam Memiş 2026’da kazandıracak yatırım aracını açıkladı

Son dönemde dalgalı seyreden altın piyasasında yatırımcı yönünü belirlemeye çalışıyor. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabında yaptığı değerlendirmede 2026 yılına ilişkin altın tahminini paylaştı.

Memiş, altının yükseliş potansiyelini koruduğunu ancak “alternatif yatırım araçlarının” daha avantajlı hale geldiğini belirtti:

“Altın yerine euro almayı tercih ederim şu an, altın yerine Bitcoin almayı tercih ederim. Altın karşısında ucuz enstrümanlar var. Değer kaybetmiş euro ve Bitcoin değerlendirilebilir.”

Altın fiyatlarının yüksek seyretmesinin yatırımcıyı zorladığını belirten Memiş, “Ons altın şu anda 4000 dolar seviyesinde. 3950–4050 dolar aralığında sıkıştı. Ne yükseliş bitti ne düşüş bitti. Ancak 2026 yılında 4880 dolar seviyesini bekliyorum.” dedi.

İslam Memiş, piyasaların belirsiz bir dinlenme sürecine girdiğini vurguladı:

“Piyasa kendine yeni hikaye bulamadığı için altın gel-git içinde. 2026’da 4880 dolar hedefi gerçekçi ama şu anda yüksekten alım yapmaya karşıyım.”

Analiste göre, 2026 yılı altın için yeni bir zirve yılı olacak; ancak yatırımcının kısa vadede “ucuz enstrümanlara” yönelmesi daha kazançlı olabilir.