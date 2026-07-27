Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.
Altın fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların hız kesmesiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyon kaygılarını azaltmasının etkisiyle pazartesi günü yüzde 1’in üzerinde değer kazandı. Bu gelişmelerle birlikte gram altın güne 6.227 TL, ons altın ise 4.092 dolar seviyesinden başladı.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakın takibe alınırken, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor.
İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları...
27 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.227,68 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.200,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.412,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.213,95 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.631,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.843,25 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.092,53 dolar