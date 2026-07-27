Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakın takibe alınırken, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor.