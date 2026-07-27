Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların hız kesmesiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyon kaygılarını azaltmasının etkisiyle pazartesi günü yüzde 1’in üzerinde değer kazandı. Bu gelişmelerle birlikte gram altın güne 6.227 TL, ons altın ise 4.092 dolar seviyesinden başladı.

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 2

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakın takibe alınırken, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor.

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 3

İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları...

27 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.227,68 TL

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.200,00 TL

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 20.412,00 TL

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 6

Tam altın satış fiyatı: 40.213,95 TL

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.631,00 TL

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 8

Gremse altın satış fiyatı: 100.843,25 TL

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 9

Ons altın satış fiyatı: 4.092,53 dolar

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Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları - Resim: 10
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