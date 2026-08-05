Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları

5 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında serbest piyasa ve Kapalıçarşı’dan gelen verilerle birlikte altın fiyatlarındaki son durum netleşti. Dolar endeksindeki zayıf seyir ve Fed’in faiz politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle değer kazanan spot ons altın 4.127 dolar seviyelerine kadar yükselirken, iç piyasada gram altın 6.300 TL eşiğini aştı.