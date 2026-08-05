Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın piyasasında son dakika hareketliliği devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 1

5 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında serbest piyasa ve Kapalıçarşı’dan gelen verilerle birlikte altın fiyatlarındaki son durum netleşti. Dolar endeksindeki zayıf seyir ve Fed’in faiz politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle değer kazanan spot ons altın 4.127 dolar seviyelerine kadar yükselirken, iç piyasada gram altın 6.300 TL eşiğini aştı.

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 2

5 Ağustos 2026 Canlı Altın Alış-Satış Fiyat Listesi

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 3


Gram Altın

Alış: 6.315,66 TL
Satış: 6.316,56 TL

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek Altın

Alış: 10.185,00 TL
Satış: 10.276,00 TL

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın

Alış: 20.378,00 TL
Satış: 20.559,00 TL

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 6

Tam Altın

Alış: 39.561,63 TL
Satış: 40.351,49 TL

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 7

Ata Altın

Alış: 40.797,93 TL
Satış: 41.836,82 TL

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 8

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.677,87 TL
Satış: 5.734,69 TL

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 9

Ons Altın ($)

Alış: 4.051,34 USD
Satış: 4.077,04 USD

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Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları - Resim: 10
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