Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın piyasasında son dakika hareketliliği devam ediyor.
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5 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında serbest piyasa ve Kapalıçarşı’dan gelen verilerle birlikte altın fiyatlarındaki son durum netleşti. Dolar endeksindeki zayıf seyir ve Fed’in faiz politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle değer kazanan spot ons altın 4.127 dolar seviyelerine kadar yükselirken, iç piyasada gram altın 6.300 TL eşiğini aştı.
5 Ağustos 2026 Canlı Altın Alış-Satış Fiyat Listesi
Gram Altın
Alış: 6.315,66 TL
Satış: 6.316,56 TL
Çeyrek Altın
Alış: 10.185,00 TL
Satış: 10.276,00 TL
Yarım Altın
Alış: 20.378,00 TL
Satış: 20.559,00 TL
Tam Altın
Alış: 39.561,63 TL
Satış: 40.351,49 TL
Ata Altın
Alış: 40.797,93 TL
Satış: 41.836,82 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.677,87 TL
Satış: 5.734,69 TL
Ons Altın ($)
Alış: 4.051,34 USD
Satış: 4.077,04 USD
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