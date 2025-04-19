Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı?
Altın son dönemde rekor seviyelere ulaşarak yatırımcısına önemli oranda kazanç sağladı. Ancak şimdi yatırımcıların aklında aynı soru var: “Peki şimdi ne yapmalı?”
Piyasalarda kısmi bir durgunluk yaşanırken, altının tekrar düşüşe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş, bu süreçte yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Değerlenen altın karşısında teknik satışların geldiğini vurgulayan Memiş, yatırımcının bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı:
Eğer kredi borcunuz varsa, altından elde ettiğiniz kârla ara ödeme yapabilir ya da borcunuzu tamamen kapatarak faiz yükünden kurtulabilirsiniz.
Ani geri çekilmelerde altın alım-satımındaki makas farkı açılabilir. Bu da gerçek getiriyi azaltır. Bu nedenle yüksek fiyattan satış yapıp düşüşleri beklemek daha avantajlı olabilir.
Dijital (sanal) altın sahipleri için bu dönem, altını fiziki olarak almak adına fırsat sunuyor. Yüksek fiyattan Türk lirası veya dövize geçip ardından fiziki altına dönüş yapmak mümkün olabilir.
Kısa vadede ev ya da araç alma planı olanlar, mevcut yüksek seviyeden satış yaparak birikimlerini değerlendirebilir.
Yurt dışı planı olan yatırımcılar, ons altındaki yükselişi dövize çevirme fırsatı olarak kullanabilir.
Memiş ayrıca şu soruya da açıklık getirdi:
“Elimde altın var ve bir mal satın almak istiyorum. Aynı zamanda TL taksitle ödeme seçeneğim de mevcut. Bu durumda altını bozdurup peşin mi almalıyım, yoksa TL ile borçlanmalı mıyım?”
Uzman isim bu soruya, “Altının yıllık getirisi en az yüzde 50 olarak değerlendirildiğinde, TL taksitli borçlanma yapmak çok daha avantajlı bir tercih olur” cevabını verdi.