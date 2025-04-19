Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı?

Altın son dönemde rekor seviyelere ulaşarak yatırımcısına önemli oranda kazanç sağladı. Ancak şimdi yatırımcıların aklında aynı soru var: “Peki şimdi ne yapmalı?”

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 1

Piyasalarda kısmi bir durgunluk yaşanırken, altının tekrar düşüşe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş, bu süreçte yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 2

Değerlenen altın karşısında teknik satışların geldiğini vurgulayan Memiş, yatırımcının bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 3

Eğer kredi borcunuz varsa, altından elde ettiğiniz kârla ara ödeme yapabilir ya da borcunuzu tamamen kapatarak faiz yükünden kurtulabilirsiniz.

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 4

Ani geri çekilmelerde altın alım-satımındaki makas farkı açılabilir. Bu da gerçek getiriyi azaltır. Bu nedenle yüksek fiyattan satış yapıp düşüşleri beklemek daha avantajlı olabilir.

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 5

Dijital (sanal) altın sahipleri için bu dönem, altını fiziki olarak almak adına fırsat sunuyor. Yüksek fiyattan Türk lirası veya dövize geçip ardından fiziki altına dönüş yapmak mümkün olabilir.

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 6

Kısa vadede ev ya da araç alma planı olanlar, mevcut yüksek seviyeden satış yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 7

Yurt dışı planı olan yatırımcılar, ons altındaki yükselişi dövize çevirme fırsatı olarak kullanabilir.

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 8

Memiş ayrıca şu soruya da açıklık getirdi:

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 9

“Elimde altın var ve bir mal satın almak istiyorum. Aynı zamanda TL taksitle ödeme seçeneğim de mevcut. Bu durumda altını bozdurup peşin mi almalıyım, yoksa TL ile borçlanmalı mıyım?”

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Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? - Resim: 10

Uzman isim bu soruya, “Altının yıllık getirisi en az yüzde 50 olarak değerlendirildiğinde, TL taksitli borçlanma yapmak çok daha avantajlı bir tercih olur” cevabını verdi.

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