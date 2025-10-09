Altında rekor sonrası sert düşüş! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda altın, son günlerde tarihi bir dalgalanma yaşıyor. Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, Perşembe sabahına kâr satışlarının etkisiyle düşüşle başladı.