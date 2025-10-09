Altında rekor sonrası sert düşüş! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın, çarşamba günü ons başına 4 bin doları aşarak rekor kırdı ancak Donald Trump’ın “İsrail ve Hamas arasında ilk aşamada anlaşma sağlandı” açıklamasıyla güvenli liman talebi azaldı. Gram altın iç piyasada 5.443 TL ile tarihi zirveyi gördü, ardından 5.411 TL’ye geriledi.
Küresel piyasalarda altın, son günlerde tarihi bir dalgalanma yaşıyor. Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, Perşembe sabahına kâr satışlarının etkisiyle düşüşle başladı.
Değerli metal, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve jeopolitik belirsizliklerin azalmasıyla küresel piyasalarda yaklaşık %1 oranında değer kaybetti.
Yurt içi piyasada da aynı yönlü bir hareket izlendi. Gram altın 5.443 TL ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından 5.411 TL’ye kadar geriledi.
Altının güvenli liman özelliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamayla zayıfladı. Trump, İsrail ve Hamas arasında yürütülen görüşmelerde “ilk aşamada anlaşmanın sağlandığını” duyurdu.
Bu gelişme, piyasalarda jeopolitik risk algısını azaltırken, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkış yapmasına neden oldu.
Altın fiyatları, 9 Ekim 2025 Perşembe sabahı itibarıyla şu şekilde:
Gram Altın: Alış 5.409,61 TL – Satış 5.410,32 TL
Ons Altın: Alış 4.038,03 USD – Satış 4.038,45 USD
Çeyrek Altın: Alış 9.323,00 TL – Satış 9.443,00 TL
Yarım Altın: Alış 18.646,00 TL – Satış 18.897,00 TL
Tam Altın: Alış 36.807,03 TL – Satış 37.542,52 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 37.177,00 TL – Satış 37.650,00 TL
Ata Altın: Alış 37.957,25 TL – Satış 38.924,45 TL