Altında rekor tırmanış: Kilogram fiyatı arttı!

Günün en düşük 4 milyon 40 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 99 bin liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 artış kaydederek 4 milyon 99 bin liradan günü tamamladı.

Dünkü kapanışta fiyat 3 milyon 978 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP’de altın işlem hacmi 2 milyar 824 milyon 478 bin 884,47 lira olurken, toplam işlem miktarı 694,81 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 60 milyon 612 bin 37,93 lira olarak kaydedildi.

Gün içinde altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar şöyle sıralandı:

Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ve Vakıf Katılım Bankası.