Altında rekor tırmanış: Kilogram fiyatı arttı!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 99 bin liraya yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altında rekor tırmanış: Kilogram fiyatı arttı!
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Günün en düşük 4 milyon 40 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 99 bin liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 artış kaydederek 4 milyon 99 bin liradan günü tamamladı.
Dünkü kapanışta fiyat 3 milyon 978 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP’de altın işlem hacmi 2 milyar 824 milyon 478 bin 884,47 lira olurken, toplam işlem miktarı 694,81 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 60 milyon 612 bin 37,93 lira olarak kaydedildi.

Gün içinde altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar şöyle sıralandı:
Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ve Vakıf Katılım Bankası.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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