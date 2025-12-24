Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları
Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte ons altın rekor tazeledi, iç piyasada ibreler yukarı döndü. Yatırımcıların gözü bu sabah Kapalıçarşı tabelalarına çevrilirken, gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor.
Sabah saatlerinde yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6.232 TL seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Piyasaların açılmasıyla birlikte saat 07.10 itibarıyla fiyatlar 6.190 TL civarında işlem görmeye başladı.
KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR FARKLI
Serbest piyasanın kalbi Kapalıçarşı’da ise rakamlar ekran fiyatlarından ayrıştı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı tezgahlarında gram altın 6.300 TL’den işlem görürken, yatırımcının en çok tercih ettiği çeyrek altın ise 10.265 TL’den satılıyor.
ONS ALTIN 4.500 DOLARI AŞTI
İç piyasadaki rekor artışın ana nedeni küresel piyasalar oldu. Ons altının uluslararası piyasalarda 4.500 doların üzerine çıkarak yeni rekorlar kırması, gram altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
İşte 24 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Gram altın satış fiyatı: 6.190,12 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.293,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.580,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.696,10 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.972,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 102.052,33 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.493,50 dolar