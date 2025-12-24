Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları

Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte ons altın rekor tazeledi, iç piyasada ibreler yukarı döndü. Yatırımcıların gözü bu sabah Kapalıçarşı tabelalarına çevrilirken, gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor.

1 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 2

Sabah saatlerinde yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6.232 TL seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Piyasaların açılmasıyla birlikte saat 07.10 itibarıyla fiyatlar 6.190 TL civarında işlem görmeye başladı.

2 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 3

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR FARKLI

Serbest piyasanın kalbi Kapalıçarşı’da ise rakamlar ekran fiyatlarından ayrıştı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı tezgahlarında gram altın 6.300 TL’den işlem görürken, yatırımcının en çok tercih ettiği çeyrek altın ise 10.265 TL’den satılıyor.

3 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 4

ONS ALTIN 4.500 DOLARI AŞTI

İç piyasadaki rekor artışın ana nedeni küresel piyasalar oldu. Ons altının uluslararası piyasalarda 4.500 doların üzerine çıkarak yeni rekorlar kırması, gram altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

4 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 5

İşte 24 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

5 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 6

Gram altın satış fiyatı: 6.190,12 TL

6 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 7

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.293,00 TL

7 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 8

Yarım altın satış fiyatı: 20.580,00 TL

8 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 9

Tam altın satış fiyatı: 40.696,10 TL

9 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 10

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.972,00 TL

10 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 11

Gremse altın satış fiyatı: 102.052,33 TL

11 12
Altında rekor üstüne rekor: İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları - Resim: 12

Ons altın satış fiyatı: 4.493,50 dolar

12 12
altın fiyatları