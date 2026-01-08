Altında rüzgar tersine döndü: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların güvenli limanı altında ibre aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Zirve seviyelerinden gelen satış baskısı ve yarın açıklanacak kritik ABD verileri öncesinde piyasalarda hareketlilik sürerken, 8 Ocak 2026 sabahında güncel rakamlar netleşti.

Altın piyasasında dün test edilen rekor seviyelerin ardından geri çekilme yaşandı. Dün 6.224 TL seviyesini görerek zirveyi yoklayan gram altın, bu noktadan gelen kar realizasyonları ile düşüşe geçti.

Güne 6.145 TL seviyesinden başlayan gram altın ile birlikte ons altın da 4.442 dolar civarında işlem görüyor.

Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerde yeni bir tırmanış yaşanmaması ve fiyatların tepe noktalara yakın seyretmesi nedeniyle satışların arttığına dikkat çekiyor.

Analistlere göre, ons altında 4.380 dolar seviyesi kritik bir destek konumunda bulunuyor. Piyasaların ana odağında ise ABD'den yarın gelecek olan istihdam verileri yer alıyor.

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen 8 Ocak 2026 Perşembe gününe ait güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:

Gram altın satış fiyatı: 6.146,59 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.403,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.806,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.470,07 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.453,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 103.993,19 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.438,34 dolar

