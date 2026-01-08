Altında rüzgar tersine döndü: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Analistlere göre, ons altında 4.380 dolar seviyesi kritik bir destek konumunda bulunuyor. Piyasaların ana odağında ise ABD'den yarın gelecek olan istihdam verileri yer alıyor.

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen 8 Ocak 2026 Perşembe gününe ait güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi: