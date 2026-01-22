Altında rüzgar tersine mi dönüyor? ABD'li dev banka hedefini 5.400 dolara çekti!
ABD'li finans devi, piyasalardaki dengeleri değiştirecek bir rapor yayımladı. Merkez bankaları ve özel yatırımcıların artan ilgisine dikkat çeken banka, sarı metal için beklentilerini görülmemiş seviyelere taşıdı.
ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Goldman Sachs Group Inc., altın piyasasına yönelik strateji raporunu güncelledi.
Banka, yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen güçlü talebi gerekçe göstererek fiyat tahminlerinde yukarı yönlü ciddi bir revizyon gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, Aralık 2026 dönemi için ons altın hedefi 4.900 dolardan 5.400 dolara yükseltildi.
Analistlerin hazırladığı raporda, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar detaylandırıldı. Buna göre, merkez bankalarının bu yıl aylık ortalama 60 ton altın alımı yapması bekleniyor.
Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelmesiyle oluşan atmosferin, borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarını artıracağı öngörülüyor.
Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri, piyasada oluşan yeni rekabet ortamına dikkat çekti. Raporda, merkez bankalarının artık sınırlı altın arzına ulaşmak için özel sektör yatırımcılarıyla ve geleneksel ETF alımları üzerinden rekabet etmeye başladığı belirtildi.
Banka son olarak, özel sektörün altına yönelen portföy çeşitlendirme sürecinin fiilen hayata geçmeye başladığını vurguladı.