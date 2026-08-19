Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti

Altın fiyatları, ABD tahvil piyasasındaki tansiyonun azalmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Ons altın 4 bin 460 dolara yaklaşırken, gram altın da 6 bin 880 lirayla günün zirvesini gördü. Piyasaların gözü şimdi Fed'in açıklayacağı FOMC toplantı tutanaklarında.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti - Resim: 1

Altın fiyatları, ABD tahvil piyasasındaki tansiyonun hafiflemesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli nominal tahvillerde ihraç miktarını artıracağını duyurmasının ardından altındaki yükseliş ivme kazandı.

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Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti - Resim: 2

ONS ALTIN 4 BİN 460 DOLARA YAKLAŞTI

Güne 4 bin 336 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 4 bin 324 dolara kadar geriledi. Daha sonra alımların güçlenmesiyle hızlı bir yükseliş gösteren ons altın, 4 bin 460 dolar seviyesine kadar çıktı. Ons altın şu sıralarda 4 bin 460 dolar civarında işlem görüyor.

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Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti - Resim: 3

Ons altındaki yukarı yönlü hareket gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 6 bin 676 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde 6 bin 665 liraya kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi.

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Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti - Resim: 4

Gram altın gün içinde 6 bin 880 lirayla zirveyi görürken, şu sıralarda 6 bin 875 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti - Resim: 5

Piyasaların gündeminde, TSİ 18.00'de yayımlanacak 28-29 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları bulunuyor.

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Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti - Resim: 6

Tutanaklarda özellikle şahin üyelerin değerlendirmeleri ile Fed üyeleri arasında olası görüş ayrılıkları yakından takip edilecek.

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Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti - Resim: 7

ABD ekonomisine ilişkin son dönemde açıklanan zayıf veriler, eylül ayında faizlerin sabit bırakılacağı yönündeki beklentileri güçlendirirken faiz artırımı ihtimalini ise azalttı.

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altın fiyatları