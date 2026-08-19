Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti

ONS ALTIN 4 BİN 460 DOLARA YAKLAŞTI

Güne 4 bin 336 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 4 bin 324 dolara kadar geriledi. Daha sonra alımların güçlenmesiyle hızlı bir yükseliş gösteren ons altın, 4 bin 460 dolar seviyesine kadar çıktı. Ons altın şu sıralarda 4 bin 460 dolar civarında işlem görüyor.