Altında rüzgar yön değiştirdi! ABD'den gelen haberle fiyatlar uçuşa geçti
Altın fiyatları, ABD tahvil piyasasındaki tansiyonun azalmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Ons altın 4 bin 460 dolara yaklaşırken, gram altın da 6 bin 880 lirayla günün zirvesini gördü. Piyasaların gözü şimdi Fed'in açıklayacağı FOMC toplantı tutanaklarında.
Altın fiyatları, ABD tahvil piyasasındaki tansiyonun hafiflemesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli nominal tahvillerde ihraç miktarını artıracağını duyurmasının ardından altındaki yükseliş ivme kazandı.
ONS ALTIN 4 BİN 460 DOLARA YAKLAŞTI
Güne 4 bin 336 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 4 bin 324 dolara kadar geriledi. Daha sonra alımların güçlenmesiyle hızlı bir yükseliş gösteren ons altın, 4 bin 460 dolar seviyesine kadar çıktı. Ons altın şu sıralarda 4 bin 460 dolar civarında işlem görüyor.
Ons altındaki yukarı yönlü hareket gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 6 bin 676 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde 6 bin 665 liraya kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi.
Gram altın gün içinde 6 bin 880 lirayla zirveyi görürken, şu sıralarda 6 bin 875 lira seviyesinden işlem görüyor.
Piyasaların gündeminde, TSİ 18.00'de yayımlanacak 28-29 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları bulunuyor.
Tutanaklarda özellikle şahin üyelerin değerlendirmeleri ile Fed üyeleri arasında olası görüş ayrılıkları yakından takip edilecek.
ABD ekonomisine ilişkin son dönemde açıklanan zayıf veriler, eylül ayında faizlerin sabit bırakılacağı yönündeki beklentileri güçlendirirken faiz artırımı ihtimalini ise azalttı.