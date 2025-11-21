Altında sert dalgalanma! Güçlü ABD verileri sonrası fiyatlar yön değiştirdi
Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalı görünüm hız kesmezken, ABD’den gelen beklenti üstü istihdam verileri fiyatlar üzerinde baskıyı artırdı. Haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başlayan altın, yatırımcıları yeniden tedirgin etti.
Altın fiyatları, son dönemdeki dalgalı seyrini sürdürerek haftanın son işlem gününe düşüşle başlangıç yaptı. Bu değer kaybının ana nedeni olarak, ABD ekonomisinden açıklanan beklentilerin üzerindeki güçlü istihdam verileri gösteriliyor.
CNN Türk'e göre, piyasaların merakla beklediği ve hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen eylül ayı istihdam raporu, tarım dışı istihdamda 119 bin kişilik bir artış yaşandığını ortaya koydu.
Bu rakam, piyasa beklentisi olan 50 bin kişinin iki katından fazla gerçekleşti. Güçlü gelen bu istihdam verisi, Federal Rezerv'in (Fed) aralık ayındaki toplantısında faiz oranlarını indirme olasılığını zayıflatırken, altın piyasası üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattı.
GRAM ALTINDA YÜZDE 0,30 KAYIP
Ons altındaki düşüşün doğrudan etkisiyle iç piyasada da fiyatlar geriledi. Gram altın, sabah 07.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 oranında değer kaybederek 5 bin 535 lira seviyesine düştü.
GoldSilver Central’dan Brian Lan, piyasanın mevcut durumunu değerlendirerek, altın fiyatlarının konsolide olduğunu ve bu düşüşte doların belirgin şekilde güçlenmesinin etkili olduğunu kaydetti.
Lan, Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizliğe dikkat çekerek, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birçok trader’ın kâr realizasyonu yaptığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını ifade etti.
Güçlenen dolar endeksi, haftanın en güçlü performansına yöneldi. Doların değer kazanması, diğer para birimleri üzerinden işlem yapan yatırımcılar için altının maliyetini artırarak talebi olumsuz etkiledi.
Piyasa oyuncuları, güçlü istihdam verilerinin ardından Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini yaklaşık yüzde 39 olarak fiyatlıyor.
Bu düşük ihtimal, yatırımcıların karar verme süreçlerini zorlaştıran güçlenen dolar ve artan ekonomik belirsizlik ile birleştiğinde, uzmanlar yıl sonuna doğru gelen kar realizasyonlarının da altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.
FED YETKİLİLERİNDEN UYARILAR GELDİ
Federal Rezerv içinden gelen açıklamalar da piyasadaki gerginliği artırdı.
Fed’in ekim toplantı tutanaklarında, faiz indirimlerinin enflasyonu kalıcılaştırma ve kamu güvenini zedeleme riski taşıdığı yönünde bir uyarı yer aldı.
Ayrıca, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine uzak görünümü nedeniyle hızlı faiz indirimlerinden “rahatsız” olduğunu yineledi.
Son iki faiz indirimini destekleyen Philadelphia Fed Başkanı Paulson da Aralık toplantısına “temkinli” yaklaşacağını dile getirdi.