Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı

Küresel piyasalarda esen güçlü dolar rüzgarı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik şahin beklentiler, altın fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Haftanın son işlem gününde aşağı yönlü ivmesini hızlandıran ons altın kritik sınırlara gerilerken, iç piyasada gram altın da bu düşüşten nasibini aldı.

FED BEKLENTİLERİ VE GÜÇLENEN DOLAR ALTINI EZDİ

Altın fiyatlarındaki bu kan kaybının arkasında ABD'den gelen peş peşe güçlü makroekonomik veriler yer alıyor. ABD’de açıklanan enflasyon ve perakende satış rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed’in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağı fikrini küresel piyasalara kabul ettirdi. Bu durum ABD tahvil getirilerini yükseltirken dolar endeksini de yukarı taşıdı. Faiz getirisi olmayan bir enstrüman olan altın, parlayan dolar karşısında cazibesini kaybederek satış baskısı altında kaldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ AZALTTI

Piyasalardaki düşüşü tetikleyen bir diğer önemli gelişme ise jeopolitik risk algısındaki yumuşama oldu. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde tansiyonun düşebileceğine yönelik Pekin'den gelen olumlu sinyaller, küresel yatırımcıların risk iştahını artırdı. Küresel ekonomiye dair endişelerin hafiflemesiyle birlikte, yatırımcılar "güvenli liman" olan altından çıkış yaparak borsa ve diğer riskli varlıklara yöneldi.

15 MAYIS CUMA GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 6.758,25 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.040,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.073,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.318,24 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.005,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 111.135,46 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.615,27 dolar

