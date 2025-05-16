Altında sert düşüş: Gram altın o seviyeyi gördü!
Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Küresel risk iştahındaki artış ve doların değer kazanması, ons ve gram altını aşağı çekti.
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Güne 4 bin TL seviyesinin üzerinde başlayan gram altın, gün içerisinde artan satış baskısıyla birlikte yeniden 4 bin liranın altına geriledi. Gün sonunda gram altın yüzde 1,80 oranında değer kaybederek 3.962 TL seviyesine düştü. Ons altın da benzer şekilde yüzde 2 oranında gerileyerek 3.173 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Diğer altın türlerinde de düşüş dikkat çekiyor:
Çeyrek altın: 6.630 TL
Yarım altın: 13.260 TL
Cumhuriyet altını: 26.839 TL
Uzmanlara göre altındaki bu geri çekilmenin temel nedenleri arasında dolar endeksindeki güçlenme, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi bulunuyor.