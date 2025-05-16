Altında sert düşüş: Gram altın o seviyeyi gördü!

Güne 4 bin TL seviyesinin üzerinde başlayan gram altın, gün içerisinde artan satış baskısıyla birlikte yeniden 4 bin liranın altına geriledi. Gün sonunda gram altın yüzde 1,80 oranında değer kaybederek 3.962 TL seviyesine düştü. Ons altın da benzer şekilde yüzde 2 oranında gerileyerek 3.173 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Diğer altın türlerinde de düşüş dikkat çekiyor:

Çeyrek altın: 6.630 TL

Yarım altın: 13.260 TL

Cumhuriyet altını: 26.839 TL

Uzmanlara göre altındaki bu geri çekilmenin temel nedenleri arasında dolar endeksindeki güçlenme, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi bulunuyor.