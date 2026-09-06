Altında sert düşüş sonrası dalgalı seyir! 6 Eylül Pazar gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik tansiyon ve ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin beklentileri aşması, kıymetli maden piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.
Güçlü gelen istihdam göstergelerinin faiz baskısını artırmasıyla yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatları haftanın son gününde dengelenme çabasına girdi. Güvenli liman talebi ile küresel verilerin çatıştığı piyasada yatırımcılar, 6 Eylül 2026 Pazar günü Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor.
ABD VERİLERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER ARASINDA DALGALI SEYİR
ABD ekonomisine dair göstergelerin güçlü kalması faiz indirim sürecine ilişkin beklentileri baskılarken ons ve gram bazında sert satışları tetikledi.
Batı Asya'da ABD-İran hattındaki gerilim düşüşleri belirli bantlarda sınırlasa da gram altın 6.898 TL seviyelerinde dalgalı grafiğini koruyor.
Düğün sezonunun devam ettiği dönemde Kapalıçarşı ve kuyumcularda çeyrek, tam ve 22 ayar bilezik fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.
6 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU
GRAM ALTIN
Alış: 6.898,04 TL
Satış: 6.898,85 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.108,00 TL
Satış: 11.263,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.850,00 TL
Satış: 44.722,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.282,00 TL
Satış: 44.844,00 TL
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 6.226,00 TL
Satış: 6.279,00 TL