Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Ağustos ayının son günlerinde kaydedilen sert satış dalgasının ardından altın piyasası toparlanma işaretleri veriyor.
2 Eylül seansında son bir ayın en düşük seviyelerini test eden ons altın, ABD tahvil getirilerindeki gevşeme ve dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte 3 Eylül sabahında yüzde 0,5 değer kazanarak yeniden 4 bin 400 dolar barajının üzerine çıktı. Küresel toparlanmanın desteğiyle Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın 6 bin 900 TL sınırına dayanırken, yatırımcıların odağı Fed’in faiz yol haritasına yön verecek ABD istihdam verilerine çevrildi.
3 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 6.883,98 TL
Satış: 6.884,56 TL
Ons Altın
Alış: 4.392,02 Dolar
Satış: 4.392,87 Dolar
Çeyrek Altın
Alış: 11.013,68 TL
Satış: 11.256,08 TL
Yarım Altın
Alış: 21.952,46 TL
Satış: 22.506,19 TL
Tam Altın
Alış: 44.196,00 TL
Satış: 44.762,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 44.054,30 TL
Satış: 44.891,44 TL
Ata Altın
Alış: 44.702,53 TL
Satış: 45.838,02 TL
Ziynet Altını
Alış: 44.042,55 TL
Satış: 44.874,73 TL
Gremse Altın
Alış: 109.977,00 TL
Satış: 111.527,00 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.214,11 TL
Satış: 6.440,46 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.735,30 TL
Satış: 4.967,34 TL
PİYASALARIN GÖZÜ ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE
Eylül ayının ilk seanslarında sergilenen dalgalı seyrin ardından gram ve ons altının orta vadeli yönünü ABD'den gelecek makroekonomik veriler belirleyecek.
Özellikle cuma günü kamuoyuna açıklanacak olan kritik ABD tarım dışı istihdam raporu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasındaki beklentileri doğrudan şekillendirecek. İstihdam piyasasında görülebilecek zayıflamanın faiz indirim ihtimallerini güçlendirerek sarı metali yukarı yönlü destekleyebileceği öngörülürken, kur ve ons taraflı dalgalanmaların sürmesi bekleniyor.