Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Ağustos ayının son günlerinde kaydedilen sert satış dalgasının ardından altın piyasası toparlanma işaretleri veriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 1

2 Eylül seansında son bir ayın en düşük seviyelerini test eden ons altın, ABD tahvil getirilerindeki gevşeme ve dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte 3 Eylül sabahında yüzde 0,5 değer kazanarak yeniden 4 bin 400 dolar barajının üzerine çıktı. Küresel toparlanmanın desteğiyle Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın 6 bin 900 TL sınırına dayanırken, yatırımcıların odağı Fed’in faiz yol haritasına yön verecek ABD istihdam verilerine çevrildi.

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 2

3 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 3

Gram Altın

Alış: 6.883,98 TL
Satış: 6.884,56 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 4

Ons Altın

Alış: 4.392,02 Dolar
Satış: 4.392,87 Dolar

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 5

Çeyrek Altın

Alış: 11.013,68 TL
Satış: 11.256,08 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 6

Yarım Altın

Alış: 21.952,46 TL
Satış: 22.506,19 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 7

Tam Altın

Alış: 44.196,00 TL
Satış: 44.762,00 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet Altını

Alış: 44.054,30 TL
Satış: 44.891,44 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 9

Ata Altın

Alış: 44.702,53 TL
Satış: 45.838,02 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 10

Ziynet Altını

Alış: 44.042,55 TL
Satış: 44.874,73 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 11

Gremse Altın

Alış: 109.977,00 TL
Satış: 111.527,00 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 12

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.214,11 TL
Satış: 6.440,46 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 13

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.735,30 TL
Satış: 4.967,34 TL

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 14

PİYASALARIN GÖZÜ ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Eylül ayının ilk seanslarında sergilenen dalgalı seyrin ardından gram ve ons altının orta vadeli yönünü ABD'den gelecek makroekonomik veriler belirleyecek. 

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Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? - Resim: 15

Özellikle cuma günü kamuoyuna açıklanacak olan kritik ABD tarım dışı istihdam raporu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasındaki beklentileri doğrudan şekillendirecek. İstihdam piyasasında görülebilecek zayıflamanın faiz indirim ihtimallerini güçlendirerek sarı metali yukarı yönlü destekleyebileceği öngörülürken, kur ve ons taraflı dalgalanmaların sürmesi bekleniyor.

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