Altında sert düşüş sonrası ibre tersine döndü! Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

2 Eylül seansında son bir ayın en düşük seviyelerini test eden ons altın, ABD tahvil getirilerindeki gevşeme ve dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte 3 Eylül sabahında yüzde 0,5 değer kazanarak yeniden 4 bin 400 dolar barajının üzerine çıktı. Küresel toparlanmanın desteğiyle Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın 6 bin 900 TL sınırına dayanırken, yatırımcıların odağı Fed’in faiz yol haritasına yön verecek ABD istihdam verilerine çevrildi.