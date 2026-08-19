Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar?

Bir önceki işlem gününde son bir ayın en sert geri çekilmesini kaydeden altın piyasası, yeni güne yatay seyirle başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 1

 ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, küresel piyasaların odağında bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları yer alıyor. Serbest piyasada gram altın güne 6 bin 715 TL, ons altın ise 4 bin 354 dolar seviyesinden başladı.

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 2

19 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 3

Haftanın üçüncü işlem gününde serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 4

Gram Altın: 6.715,05 TL

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 5

Çeyrek Altın: 10.988,00 TL

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 6

Yarım Altın: 21.970,00 TL

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 7

Tam Altın: 43.953,35 TL

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 8

Cumhuriyet Altını: 43.778,00 TL

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 9

Gremse Altın: 110.220,43 TL

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 10

Ons Altın: 4.354,32 Dolar

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Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 11

PİYASALARDA KRİTİK BEKLEYİŞ: GÖZLER FED METNİNDE
Yatırımcılar, Fed’in temmuz ayı toplantı tutanaklarından çıkacak faiz patikasına ilişkin sinyallere odaklanmış durumda. Tahvil getirilerindeki yukarı yönlü baskıya rağmen, Fed tutanaklarından gelebilecek olası güvercin mesajların ons ve gram altındaki yön arayışında belirleyici olması bekleniyor.

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