Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar?

ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, küresel piyasaların odağında bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları yer alıyor. Serbest piyasada gram altın güne 6 bin 715 TL, ons altın ise 4 bin 354 dolar seviyesinden başladı.