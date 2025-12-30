Altında sert düşüş sonrası rota değişti: Dev bankadan 2026 için '5.400 dolar' tahmini
Yatırımcıların güvenli limanı altında sular durulmuyor. Dün yaşanan sert değer kaybının ardından piyasalar yeni güne tepki alımlarıyla başlarken, İsviçreli dev bankadan gelen 2026 raporu heyecan yarattı.
Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasası, dün kaydettiği sert geri çekilmenin yaralarını sarmaya çalışıyor. Güne 6 bin 20 TL seviyesinden başlayan gram altın ve 4 bin 360 dolar bandında seyreden ons altın, gelen tepki alımlarıyla birlikte denge arayışını sürdürüyor.
İSVİÇRELİ DEV UBS'TEN REKOR ÖNGÖRÜSÜ
Piyasalar anlık verilere odaklanırken, geleceğe yönelik projeksiyonlar da dikkat çekiyor. İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, yayımladığı son raporda 2026 yılına dair çarpıcı bir tahminde bulundu.
Banka; düşük faiz ortamı, devam eden küresel ekonomik riskler ve ABD’deki politika belirsizliklerini işaret ederek, ons altının 2026 yılında 5 bin 400 dolara kadar yükselme potansiyeli taşıdığını öngördü.
İŞTE 30 ARALIK GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI
İç ve dış piyasalardaki döviz kuru endeksli değişimler, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aranıyor.
İşte 30 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla tezgahlardaki güncel satış rakamları:
Gram altın satış fiyatı: 6.025,07 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.051,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.096,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.133,67 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 10.051,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.641,95 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.361,83 dolar