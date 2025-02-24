Altında sert düşüş uyarısı! İslam Memiş: "Mart ayını beklemek daha mantıklı"

Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, "Altında sert bir düşüş bizi bekliyor" diyerek dikkat çekti. Gram altın için öngördüğü seviyeleri paylaşan uzman isim, yatırım için en uygun zaman dilimini ve hangi altın türüne yönelmek gerektiğini anlattı.