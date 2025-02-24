Altında sert düşüş uyarısı! İslam Memiş: "Mart ayını beklemek daha mantıklı"
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Alım için doğru zaman ne? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.
Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, "Altında sert bir düşüş bizi bekliyor" diyerek dikkat çekti. Gram altın için öngördüğü seviyeleri paylaşan uzman isim, yatırım için en uygun zaman dilimini ve hangi altın türüne yönelmek gerektiğini anlattı.
ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE?
Memiş, ons altının son dönemde 400 dolarlık bir yükseliş kaydettiğini belirterek, teknik olarak 200 dolarlık bir düzeltme yaşanmasının beklendiğini söyledi.
Bu düşüşün mart ayı içinde gerçekleşebileceğini vurgulayan Memiş, "Ons altın 2.800 doların altına sarktığında, küçük yatırımcı için alım fırsatı oluşabilir" dedi.
"MART AYINI BEKLEMEK DAHA MANTIKLI"
Şu an için altın almanın riskli bir karar olduğunu belirten Memiş, mart ayında beklenen gelişmelere dikkat çekti.
"Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes ihtimali, FED'in faiz kararı ve küresel ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını etkileyecek. Bu nedenle mart ayını beklemek daha sağlıklı bir karar olabilir" ifadelerini kullandı.
"ALTIN BASKILANIP KRİPTOYA YÖN VERİLEBİLİR"
Gram altının 4.000 – 4.500 TL, ons altının ise 3.050 – 3.080 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngören Memiş, piyasada manipülatif fiyatlamaların olduğunu vurguladı. Kasım ayında Bitcoin-altın savaşına dikkat çektiğini hatırlatan Memiş, "Geçtiğimiz dönemde kripto paralar baskılanıp altına yön verildi. Mart ayında tam tersi bir durum yaşanabilir. Altın baskılanıp kripto paralara alan açılabilir" dedi.
FİYATLARDA ‘KÖPÜK’ UYARISI
Şubat ayı içinde altın bozdurma işlemlerinin arttığını belirten Memiş, vatandaşların genellikle ev ve araba almak için altınlarını bozdurduğunu söyledi. Ancak piyasadaki "köpük fiyatlamalara" dikkat çeken uzman, mart ayında sert düşüşler yaşanabileceğini ve bu durumun yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.