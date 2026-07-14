Altında sert rüzgarlar esiyor! Ons Altın 2 haftanın en düşüğüne geriledi (14 Temmuz 2026 Altın Fiyatları)

Jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarının yeniden varil başına 80 dolar sınırının üzerine çıkması, küresel altın piyasasında satış baskısını ciddi şekilde artırdı. Haftanın ikinci işlem gününde içeride ve dışarıda hareketlilik sürerken, vatandaşlar "Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz 2026 Salı gününün ilk saatlerinde oluşan güncel ons, gram, çeyrek ve yarım altın satış fiyatları...