Altında sert rüzgarlar esiyor! Ons Altın 2 haftanın en düşüğüne geriledi (14 Temmuz 2026 Altın Fiyatları)
Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, serbest piyasadaki güncel altın fiyatlarını anbean takip etmeye devam ediyor.
Jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarının yeniden varil başına 80 dolar sınırının üzerine çıkması, küresel altın piyasasında satış baskısını ciddi şekilde artırdı. Haftanın ikinci işlem gününde içeride ve dışarıda hareketlilik sürerken, vatandaşlar "Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz 2026 Salı gününün ilk saatlerinde oluşan güncel ons, gram, çeyrek ve yarım altın satış fiyatları...
ONS ALTIN SON İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte emtia grubunda hareketli saatler yaşanıyor. Güne 4.017 dolar seviyesinden başlayan ons altın, günün ilk işlemlerinde satış baskısının derinleşmesiyle birlikte 3.983 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyelerini test etti. İç piyasada ise gram altın güne 6.072 TL seviyelerinden başlangıç yaptı.
14 TEMMUZ 2026 SALI GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Yatırımcıların yakından izlediği serbest piyasadaki güncel altın satış rakamları şu şekilde şekillendi:
Gram altın satış fiyatı: 6.072,62 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.991,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.964,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.880,23 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.739,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.006,39 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.017,76 dolar
UZMANLARDAN "TAKİPTE KALIN" UYARISI
Analistler, Orta Doğu eksenindeki haber akışının ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların altın fiyatları üzerinde kısa vadede belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Yatırımcıların ani iniş ve çıkışlara karşı temkinli olması ve küresel veri takvimini yakından takip etmesi öneriliyor.