Altında şok düşüş! 3 Haziran Gram Ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın piyasalarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Yatırımcıların ve birikim sahiplerinin her gün yakından takip ettiği altın fiyatlarında, haftanın üçüncü işlem gününde çok hareketli saatler yaşanıyor.
Güvenli liman arayışındaki vatandaşlar "Gram altın bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını ararken, serbest piyasa ve kuyumcu ekranlarında sert düşüş grafikleri dikkat çekiyor. Küresel finans merkezlerinden gelen makroekonomik sinyaller, altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi doğrudan tetikliyor.
KÜRESEL FAİZ VE ENFLASYON BASKISI ALTINI VURDU
Altın fiyatlarında çarşamba günü yaşanan bu ani ve sert gerilemenin arkasında küresel çaptaki faiz endişeleri yatıyor. Orta Doğu’da tırmanan askeri ve jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yukarı yönlü fırlatması, küresel piyasalarda "yüksek enflasyon" korkusunu yeniden alevlendirdi.
Enflasyon baskısı nedeniyle dünya genelindeki merkez bankalarının faiz oranlarını tahmin edilenden çok daha uzun süre yukarıda (yüksek seviyede) tutacağı beklentisi, ons altın başta olmak üzere iç piyasadaki tüm altın ürünlerinde aşağı yönlü dik bir satış dalgasına yol açtı.
3 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIM VE SATIM FİYATLARI LİSTESİ
Küresel piyasalardaki bu dalgalanmanın ardından, serbest piyasada anlık olarak işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyatları alt alta şu şekilde sıralandı:
ONS ALTIN (Alış 4.484,23 Dolar / Satış 4.485,07 Dolar)
GRAM ALTIN (Alış 6.627,10 TL / Satış 6.628,01 TL)
ÇEYREK ALTIN (Alış 10.603,06 TL / Satış 10.836,47 TL)
YARIM ALTIN (Alış 21.140,15 TL / Satış 21.673,41 TL)
TAM ALTIN (Alış 43.073,00 TL / Satış 43.387,00 TL)
CUMHURİYET ALTINI (Alış 42.414,26 TL / Satış 43.214,54 TL)
ATA ALTIN (Alış 43.949,14 TL / Satış 45.065,38 TL)
ZİYNET ALTINI (Alış 42.412,84 TL / Satış 43.214,25 TL)
GREMSE ALTIN (Alış 107.301,00 TL / Satış 108.500,00 TL)
22 AYAR BİLEZİK GRAMI (Alış 6.025,42 TL / Satış 6.300,71 TL)
14 AYAR BİLEZİK GRAMI (Alış 3.619,18 TL / Satış 4.824,70 TL)
Finans analistleri, Orta Doğu'daki sıcak çatışma haberleri ile merkez bankalarının faiz söylemleri arasındaki dengenin önümüzdeki günlerde de altın fiyatlarındaki oynaklığı yüksek tutacağını belirtiyor. Kuyumculardaki makas aralıklarına karşı küçük yatırımcıların dikkatli olması öneriliyor.