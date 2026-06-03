Altında şok düşüş! 3 Haziran Gram Ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Enflasyon baskısı nedeniyle dünya genelindeki merkez bankalarının faiz oranlarını tahmin edilenden çok daha uzun süre yukarıda (yüksek seviyede) tutacağı beklentisi, ons altın başta olmak üzere iç piyasadaki tüm altın ürünlerinde aşağı yönlü dik bir satış dalgasına yol açtı.