Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarına yön vermek isteyen yatırımcılar, yeni günün ilk saatleriyle birlikte güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde şekillenen altın piyasasındaki hareketli dakikalar...a

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 1

Yatırımcılar arama motorlarında "Çeyrek altın bugün kaç TL?", "Gram altın güne nasıl başladı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Temmuz 2026 Cuma gününe ait en güncel gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları...

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 2

KÜRESEL GERİLİM VE PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR
Altın fiyatları, yeni işlem gününe küresel gelişmelerin baskısı altında başladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle yükselişe geçen petrol fiyatları; küresel ölçekte enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini yeniden güçlendirdi. Bu durum, altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturdu.

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 3

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ons altın tarafında haftalık değer kaybı, bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla yüzde 3 seviyesini aştı. Ons altındaki bu geri çekilme, son 6 haftanın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti. Küresel baskıyla birlikte ons altın güne 3.989 dolar seviyesinden, gram altın ise iç piyasada 6.060 TL sınırından başlangıç yaptı.

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 4

17 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Yurttaşların ve yatırımcıların günün ilk saatlerinden itibaren mercek altına aldığı güncel altın satış fiyatları şu şekilde netleşti:

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 6.060,82 TL

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.956,00 TL

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 19.923,00 TL

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 39.525,03 TL

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.658,00 TL

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 99.115,68 TL

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Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 3.989,54 dolar

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