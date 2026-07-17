Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ons altın tarafında haftalık değer kaybı, bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla yüzde 3 seviyesini aştı. Ons altındaki bu geri çekilme, son 6 haftanın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti. Küresel baskıyla birlikte ons altın güne 3.989 dolar seviyesinden, gram altın ise iç piyasada 6.060 TL sınırından başlangıç yaptı.