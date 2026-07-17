Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! 17 Temmuz Cuma gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarına yön vermek isteyen yatırımcılar, yeni günün ilk saatleriyle birlikte güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde şekillenen altın piyasasındaki hareketli dakikalar...a
Yatırımcılar arama motorlarında "Çeyrek altın bugün kaç TL?", "Gram altın güne nasıl başladı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Temmuz 2026 Cuma gününe ait en güncel gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları...
KÜRESEL GERİLİM VE PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR
Altın fiyatları, yeni işlem gününe küresel gelişmelerin baskısı altında başladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle yükselişe geçen petrol fiyatları; küresel ölçekte enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini yeniden güçlendirdi. Bu durum, altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturdu.
Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ons altın tarafında haftalık değer kaybı, bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla yüzde 3 seviyesini aştı. Ons altındaki bu geri çekilme, son 6 haftanın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti. Küresel baskıyla birlikte ons altın güne 3.989 dolar seviyesinden, gram altın ise iç piyasada 6.060 TL sınırından başlangıç yaptı.
17 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Yurttaşların ve yatırımcıların günün ilk saatlerinden itibaren mercek altına aldığı güncel altın satış fiyatları şu şekilde netleşti:
Gram altın satış fiyatı: 6.060,82 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.956,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.923,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.525,03 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.658,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 99.115,68 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.989,54 dolar