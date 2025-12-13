Altında son durum: 13 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcıların ve altın alım satımı yapmayı düşünen vatandaşların yakından takip ettiği güncel altın fiyatları, hem iç hem de dış piyasalardaki döviz kuru hareketliliğinin etkisiyle sürekli değişim gösteriyor. Peki, 13 Aralık 2025 Cumartesi sabahında güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın ve döviz kurundaki değişimler, yerel ve küresel piyasalarda büyük bir merakla izlenmeye devam ediyor.

Vatandaşlar, özellikle geleneksel yatırım araçları olan "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 13 Aralık 2025 Cumartesi gününün ilk saatleri itibarıyla geçerli olan güncel altın satış fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 5.902,25 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.700,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.394,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.893,85 TL

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.640,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 97.532,90 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.300,10 dolar

