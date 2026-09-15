Altında tansiyon yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Eylül canlı rakamlar

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta açıklayacağı kritik faiz kararına ve faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrilirken, değerli metallerde yön arayışı devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon endişelerini tetiklemesi ve ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik altın üzerinde baskı oluştursa da güvenli liman talebi fiyatları destekliyor. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 750 TL bandında dengelenirken, çeyrek altın 11 bin TL seviyesinin hemen üzerinde el değiştiriyor.