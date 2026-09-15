Altında tansiyon yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Eylül canlı rakamlar
Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden sürüyor.
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta açıklayacağı kritik faiz kararına ve faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrilirken, değerli metallerde yön arayışı devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon endişelerini tetiklemesi ve ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik altın üzerinde baskı oluştursa da güvenli liman talebi fiyatları destekliyor. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 750 TL bandında dengelenirken, çeyrek altın 11 bin TL seviyesinin hemen üzerinde el değiştiriyor.
FED FAİZ KARARI VE KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK
Piyasalardaki genel seyri şekillendiren temel faktörler ve analistlerin dikkat çektiği başlıklar öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı eylül ayı para politikası kararı emtia piyasasının ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Dolar endeksi ve tahvil getirilerindeki yukarı yönlü baskı ons altını 4 bin 300 dolar eşiğinde tutarken, jeopolitik riskler ile tırmanan enerji maliyetleri değerli metallerin taban seviyesini korumasına katkı sağlıyor. Yatırımcılar faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak olası gevşeme ya da sıkılaşma sinyallerini bekliyor.
15 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA VE KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış 6.675,08 TL, satış 6.752,03 TL
Çeyrek altın alış 10.889,12 TL, serbest piyasa satış 11.018,93 TL (Kapalıçarşı satış 11.032,00 TL)
Yarım altın alış 21.804,74 TL, serbest piyasa satış 22.028,86 TL (Kapalıçarşı satış 22.058,00 TL)
Tam altın alış 43.405,00 TL, serbest piyasa satış 43.917,00 TL (Kapalıçarşı satış 43.555,93 TL)
Cumhuriyet altını alış 44.152,00 TL, serbest piyasa satış 44.667,00 TL (Kapalıçarşı satış 43.974,00 TL)
Gremse altın satış 109.223,85 TL
Ons altın alış 4.303,19 Dolar, serbest piyasa satış 4.303,25 Dolar (Kapalıçarşı satış 4.304,20 Dolar)