Altında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandı

Altın fiyatlarında tarihi bir düşüş yaşandı. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından sert şekilde geriledi. Böylece altında son 43 yılın en sert günlük düşüşü kaydedildi.

Uzun süredir yükseliş eğiliminde olan altın, jeopolitik gelişmeler, artan talep ve küresel belirsizliklerin etkisiyle yatırımcıların odağında yer alıyordu. Ancak haftanın ilk dört gününde yaşanan güçlü yükseliş, doların değer kazanmasıyla birlikte tersine döndü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ı yeniden Fed başkanlığı için aday göstermesi, piyasalarda dengeleri değiştirdi. Bu gelişme, altındaki yükselişin hız kesmesine neden oldu.

43 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Trump’ın açıklamasının ardından ons altın, 5 bin 598 dolarla gördüğü zirveden sert şekilde geri çekildi. Spot piyasada ons altın yüzde 10,03 değer kaybederek 4 bin 854,65 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüş, 1983 yılından bu yana görülen en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Gram altın da düşüşten etkilendi. Hafta içinde 8 bin liraya kadar yükselen gram altın, yaşanan sert satışların ardından 6 bin 824 liraya kadar geriledi. Haftaya 7 bin 45 liradan başlayan gram altın, küresel piyasalardaki dalgalanmayla birlikte yönünü aşağı çevirdi.