Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor

Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 30 Haziran 2026 gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 1

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 2

Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 3

Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için güncel satış fiyatları şu şekilde:

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 5.953,15 TL

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.875,00 TL

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 19.708,00 TL

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 39.665,69 TL

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.290,00 TL

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 99.468,41 TL

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Altında tarihi düşüş! Altın son 18 yılın en sert aylık kaybına gidiyor - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 3.971,83 dolar

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