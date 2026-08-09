Altında tarihi kırılma kapıda: 5 bin doları görebilir!

Süreci değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yükselişin kalıcı bir trende dönüşebilmesi için masadaki ateşkes ihtimallerine ve teknik kritik seviyelere dikkat çekti.

Ateşkes gelirse ons 5 bin, gram 8 bin TL olabilir

Ons altının 4 bin 300 dolar, gram altının ise 6 bin 580 TL bandına çekildiği dönemi bir tepki hareketi olarak nitelendiren Memiş, iki farklı piyasa senaryosunu paylaştı:

Savaşın ve belirsizliğin sürmesi durumunda: Ons altında 4 bin ve 3 bin 950 dolar seviyeleri güçlü destek olarak izlenecek. Gram tarafında ise 6 bin TL seviyesi ana destek konumunu koruyacak.

Ateşkes veya anlaşma sağlanması durumunda: Ons altında 4 bin 400 dolar direncinin aşılmasıyla birlikte yıl sonuna kadar 5 bin dolar kapısı açılacak. Bu senaryoda gram altında 8 bin TL üzerindeki rakamlar olağan bir seyir haline gelecek.

Küçük yatırımcıya hayati uyarı: "Evini, arabasını satan risk alıyor!"

Yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğinin altını çizen Memiş, kısa sürede yüksek kazanç beklentisiyle al-sat yapanları uyardı:

"Sürekli rekor beklentisiyle hareket etmek hatalı bir bakış açısı. Kısa sürede zengin olma hayaliyle evini, arabasını satıp tüm birikimini tek bir enstrümana bağlayanlar büyük risk alıyor. Altın dâhil tüm varlıklarda portföyü çeşitlendirmek ve uzun vadeli planlama yapmak şart."