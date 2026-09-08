Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda ABD dolarının geri çekilmesi değerli metalleri yeniden atağa kaldırdı. Haftanın ikinci işlem gününde ons altının 4.435 dolar seviyesini test etmesiyle birlikte yurt içinde gram altın 6.908 TL'ye fırlayarak tarihi zirveye yaklaştı.
Serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 250 TL bandını aşarken, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri Kapalıçarşı ile ekran fiyatlarındaki son değişimleri yakından izliyor. 8 Eylül 2026 Salı sabahı itibarıyla güncel altın alış ve satış rakamları netleşti.
ABD DOLARINDAKİ ZAYIFLAMA KIYMETLİ METALLERİ UÇURDU
Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlilik ve küresel jeopolitik gerilimler, altına olan güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.
Ons altın sabah saatlerinde 4.435 dolar bandına yerleşirken; uzmanlar, merkez bankalarının alım iştahı ve faiz beklentileriyle desteklenen yükseliş trendinin kısa vadeli dalgalanmalara rağmen sürdüğünü vurguluyor.
8 EYLÜL 2026 ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
GRAM ALTIN
Alış: 6.907,50 TL
Satış: 6.908,31 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.111,00 TL
Satış: 11.256,00 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.435,09 Dolar
Satış: 4.435,57 Dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.296,00 TL
Satış: 44.820,00 TL
Yarım altın
22.376 TL
Tam altın
44.722 TL
Gremse altın
112.148 TL