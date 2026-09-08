Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar?

Küresel piyasalarda ABD dolarının geri çekilmesi değerli metalleri yeniden atağa kaldırdı. Haftanın ikinci işlem gününde ons altının 4.435 dolar seviyesini test etmesiyle birlikte yurt içinde gram altın 6.908 TL'ye fırlayarak tarihi zirveye yaklaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 1

Serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 250 TL bandını aşarken, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri Kapalıçarşı ile ekran fiyatlarındaki son değişimleri yakından izliyor. 8 Eylül 2026 Salı sabahı itibarıyla güncel altın alış ve satış rakamları netleşti.

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 2

ABD DOLARINDAKİ ZAYIFLAMA KIYMETLİ METALLERİ UÇURDU

Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlilik ve küresel jeopolitik gerilimler, altına olan güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.

Ons altın sabah saatlerinde 4.435 dolar bandına yerleşirken; uzmanlar, merkez bankalarının alım iştahı ve faiz beklentileriyle desteklenen yükseliş trendinin kısa vadeli dalgalanmalara rağmen sürdüğünü vurguluyor.

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 3

8 EYLÜL 2026 ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 4

GRAM ALTIN

Alış: 6.907,50 TL
Satış: 6.908,31 TL

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.111,00 TL
Satış: 11.256,00 TL

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 6

ONS ALTIN

Alış: 4.435,09 Dolar
Satış: 4.435,57 Dolar

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.296,00 TL
Satış: 44.820,00 TL

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 8

Yarım altın
22.376 TL

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 9

Tam altın
44.722 TL

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 10

Gremse altın
112.148 TL

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Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? - Resim: 11
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Altın gram altın