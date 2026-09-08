Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar?

Serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 250 TL bandını aşarken, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri Kapalıçarşı ile ekran fiyatlarındaki son değişimleri yakından izliyor. 8 Eylül 2026 Salı sabahı itibarıyla güncel altın alış ve satış rakamları netleşti.