Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar!

Altın, yatırımcılar tarafından her zaman "güvenli liman" olarak görülse de son dönemdeki hızlı yükseliş, kafalarda yeni soru işaretleri yarattı. “Altın ne zaman alınmalı?” ve “Yıl sonunda altın ne kadar olur?” gibi sorular, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor.