Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar!
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, bu yükselişin ne kadar süreceği yatırımcıların merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların seyri hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara kritik uyarılar yaptı.
Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve dolardaki zayıflama altının yukarı yönlü seyrini destekliyor. Özellikle dolar endeksinin son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi, altının güvenli liman olarak tercih edilmesini sağladı.
Gram altın haftaya hızlı bir yükselişle başladı. İlk işlem gününde 4.180 TL seviyesini gören gram altın, kısa süre içinde 4.424 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.
Altın neden yükseliyor?
IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “ABD’nin ticaret politikaları ve stagflasyon korkuları, jeopolitik riskleri artırıyor. Merkez bankalarının güçlü alım iştahı da altını destekleyen bir diğer faktör” dedi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma tehdidi de piyasalarda tedirginlik yarattı. Rusya-Ukrayna cephesinde Paskalya nedeniyle ilan edilen kısa süreli ateşkesin ihlallerle bozulması ise altına olan yönelimi artırdı.
Uzmanlara göre, ons altının sıradaki hedefi 3.500 dolar olabilir. Ancak bu seviyenin kısa vadede aşırı alım bölgesine girildiğine işaret ettiği de belirtiliyor.
İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarılar
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların bu hafta Avrupa’da Paskalya tatili, Türkiye’de ise 23 Nisan nedeniyle kapalı olacağına dikkat çekerek, haftanın ortasında yaşanabilecek sert dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyledi.
Memiş, “ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ve Çin’in diğer ülkelere yönelik vergi tehditleri, dolar karşısında değerli varlıkların güçlenmesine neden oldu. Ons altın şu an 3.394 dolar seviyelerinde. Ancak bu yükseliş kalıcı olmayabilir. Kar satışları değerlendirilmeli” uyarısında bulundu.
Gram altın alacaklara uyarı
Altın almayı düşünenler için de değerlendirmede bulunan Memiş, mevcut fiyatların oldukça yüksek olduğunu belirterek, “Şu an alım yönlü pozisyon alınmasını önermiyorum. Bu hafta da alım tarafında riskli bir süreç var. Yatırımcılar dikkatli olmalı” dedi.
(Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.)
Altın güvenli liman mı?
Altın, yatırımcılar tarafından her zaman "güvenli liman" olarak görülse de son dönemdeki hızlı yükseliş, kafalarda yeni soru işaretleri yarattı. “Altın ne zaman alınmalı?” ve “Yıl sonunda altın ne kadar olur?” gibi sorular, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor.
Gram altın, Kapalıçarşı’da 4.400 TL’nin üzerine çıkarken serbest piyasada da benzer seviyelerde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ons altın, 3.400 dolar seviyesini test ederek tarihi zirveye yaklaştı.