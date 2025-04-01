Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları

ABD eski başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesi, altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı.  Ons altın, dün üst üste rekor kırarken, ABD borsaları bu belirsizlikten olumsuz etkilendi ve değer kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 1

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarını yılbaşından bu yana yukarı yönlü destekledi. Ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 20 oranında değer kazandı. 

1 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 2

piyasalarda altın fiyatları zirveye ulaştı

2 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 3

Yatırımcılar, belirsiz ekonomik ortamda güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle yükseliş ivmesini sürdüren altın, her geçen gün yeni bir zirveye ulaşıyor.

3 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 4

güncel altın fiyatları:

4 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 5

Gram altın: 3.835 TL

5 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek altın: 6.317 TL

6 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 7

Yarım altın: 12.634 TL

7 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet altını: 25.140 TL

8 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 9

Ons altın: 3.161 dolar

9 10
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları - Resim: 10

Önümüzdeki günlerde piyasalardan gelecek yeni veriler ve merkez bankalarının açıklamaları, altın fiyatlarının yönü konusunda belirleyici olacak. Ancak mevcut tabloda, yatırımcıların altına olan ilgisinin devam ettiği ve rekor seviyelerin sürebileceği öngörülüyor.

10 10
altın fiyatı gram altın