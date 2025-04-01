Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları

Önümüzdeki günlerde piyasalardan gelecek yeni veriler ve merkez bankalarının açıklamaları, altın fiyatlarının yönü konusunda belirleyici olacak. Ancak mevcut tabloda, yatırımcıların altına olan ilgisinin devam ettiği ve rekor seviyelerin sürebileceği öngörülüyor.