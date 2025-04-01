Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları
ABD eski başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği endişesi, altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı. Ons altın, dün üst üste rekor kırarken, ABD borsaları bu belirsizlikten olumsuz etkilendi ve değer kaybetti.
Küresel ekonomik dalgalanmalar ve piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarını yılbaşından bu yana yukarı yönlü destekledi. Ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 20 oranında değer kazandı.
piyasalarda altın fiyatları zirveye ulaştı
Yatırımcılar, belirsiz ekonomik ortamda güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle yükseliş ivmesini sürdüren altın, her geçen gün yeni bir zirveye ulaşıyor.
güncel altın fiyatları:
Gram altın: 3.835 TL
Çeyrek altın: 6.317 TL
Yarım altın: 12.634 TL
Cumhuriyet altını: 25.140 TL
Ons altın: 3.161 dolar
Önümüzdeki günlerde piyasalardan gelecek yeni veriler ve merkez bankalarının açıklamaları, altın fiyatlarının yönü konusunda belirleyici olacak. Ancak mevcut tabloda, yatırımcıların altına olan ilgisinin devam ettiği ve rekor seviyelerin sürebileceği öngörülüyor.