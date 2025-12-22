Altında yeni zirve: Fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 22 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik riskler, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını yeniden gündemin zirvesine taşıdı.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketlilik zirveye ulaştı. Gram altın 6.042 TL seviyesini, ons altın ise 4.389 dolar seviyesini test ederek rekor tazeledi. Sadece altın değil, gümüş de bu yükselişten nasibini aldı ve 69 dolara yaklaşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Yükselişin arkasındaki temel dinamikler de netleşti. ABD’de kasım ayına ait istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in daha yumuşak bir para politikası izleyebileceği beklentisini güçlendirdi.
Jeopolitik arenada ise Rusya-Ukrayna arasında ateşkes konusunda somut bir ilerleme sağlanamaması ve ABD ile Venezuela arasındaki tansiyonun yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen kıymetli metallere yönelmesini destekliyor.
VATANDAŞIN GÖZÜ TABELALARDA
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru ve altın fiyatlarındaki değişimler yakından izleniyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
22 Aralık 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 6.049,79 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.003,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.969,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.338,11 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.694,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 98.646,94 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.395,34 dolar