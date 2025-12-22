Altında yeni zirve: Fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 22 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketlilik zirveye ulaştı. Gram altın 6.042 TL seviyesini, ons altın ise 4.389 dolar seviyesini test ederek rekor tazeledi. Sadece altın değil, gümüş de bu yükselişten nasibini aldı ve 69 dolara yaklaşarak tarihi zirvesini yeniledi.